ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.
Израиль атаковал объекты "Хезболла" в Ливане
Израильские военные добавили, что среди пораженных целей наблюдательный пункт с осмотром моря.
По их словам, из этого пункта были выпущены ракеты по Рош-га-Никри.
Что известно о подготовке Пентагона к участию в военных действиях в Израиле
По информации издания со ссылкой на анонимных американских чиновников из Пентагона и Белого дома, в настоящее время уже отобрано около 2 тыс. американских военных для потенциального развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля в борьбе против террористов ХАМАС.
Отмечается, что планируется привлечь американских военных из разных подразделений.
Как сообщают журналисты издания, главными задачами американских военных будет предоставление консультаций и медицинской поддержки.
Отобранные американские военные находятся на Ближнем Востоке и в Европе.
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