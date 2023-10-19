ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.

Израиль атаковал объекты "Хезболла" в Ливане

За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим Хезболли, вдоль ливанской границы. Это было сделано в ответ на обстрелы в среду, говорится в сообщении. Поделиться

Израильские военные добавили, что среди пораженных целей наблюдательный пункт с осмотром моря.

По их словам, из этого пункта были выпущены ракеты по Рош-га-Никри.

צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. בין המטרות נתקפה עמדת תצפית לכיוון הים ממנה שוגר ירי נ״ט לעבר ראש הנקרה אתמול.

התקיפות בוצעו בתגובה לאירועי הירי לעבר ישראל ביממה האחרונה>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023

Что известно о подготовке Пентагона к участию в военных действиях в Израиле

По информации издания со ссылкой на анонимных американских чиновников из Пентагона и Белого дома, в настоящее время уже отобрано около 2 тыс. американских военных для потенциального развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля в борьбе против террористов ХАМАС.

Отмечается, что планируется привлечь американских военных из разных подразделений.

Как сообщают журналисты издания, главными задачами американских военных будет предоставление консультаций и медицинской поддержки.

Отобранные американские военные находятся на Ближнем Востоке и в Европе.