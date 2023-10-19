Израиль атаковал объекты "Хезболла" в Ливане
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль атаковал объекты "Хезболла" в Ливане

ЦАХАЛ
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ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.

Израиль атаковал объекты "Хезболла" в Ливане

За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим Хезболли, вдоль ливанской границы. Это было сделано в ответ на обстрелы в среду, говорится в сообщении.

Израильские военные добавили, что среди пораженных целей наблюдательный пункт с осмотром моря.

По их словам, из этого пункта были выпущены ракеты по Рош-га-Никри.

Что известно о подготовке Пентагона к участию в военных действиях в Израиле

По информации издания со ссылкой на анонимных американских чиновников из Пентагона и Белого дома, в настоящее время уже отобрано около 2 тыс. американских военных для потенциального развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля в борьбе против террористов ХАМАС.

Отмечается, что планируется привлечь американских военных из разных подразделений.

Как сообщают журналисты издания, главными задачами американских военных будет предоставление консультаций и медицинской поддержки.

Отобранные американские военные находятся на Ближнем Востоке и в Европе.

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