Угроза терактов. Израиль призвал своих граждан срочно уехать из Турции
Категория
Мир
Дата публикации

Угроза терактов. Израиль призвал своих граждан срочно уехать из Турции

Флаг Израиля
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Источник:  newsru.co.il

В Совете нацбезопасности отметили, что уровень угрозы для граждан Израиля в Турции повышен до самого высокого – четвертого.

Израильтянам советуют покинуть Турцию

Гражданам Израиля советуют срочно уехать из Турции, поскольку там для них высока угроза терактов.

Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Израиля.

В то же время, до второго уровня уровень террористической угрозы повысили для израильтян в Марокко – им рекомендуют принять повышенные меры предосторожности.

Следует отметить, что граждан Израиля ранее уже призывали не посещать страны Ближнего Востока и срочно покинуть Синай.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль – они убивали и угоняли мирных жителей. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов, в рамках которой по сектору Газа нанесли ряд ракетных ударов.

При этом в Турции, которая является мусульманской страной, многие граждане поддерживают ХАМАС. В частности, там проходили акции в поддержку Палестины.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил начать переговоры с ХАМАС об освобождении пленных граждан Израиля.

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