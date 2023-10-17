Угроза терактов. Израиль призвал своих граждан срочно уехать из Турции

В Совете нацбезопасности отметили, что уровень угрозы для граждан Израиля в Турции повышен до самого высокого – четвертого.
Израильтянам советуют покинуть Турцию
Гражданам Израиля советуют срочно уехать из Турции, поскольку там для них высока угроза терактов.
Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Израиля.
В то же время, до второго уровня уровень террористической угрозы повысили для израильтян в Марокко – им рекомендуют принять повышенные меры предосторожности.
Следует отметить, что граждан Израиля ранее уже призывали не посещать страны Ближнего Востока и срочно покинуть Синай.
Война Израиля с ХАМАС
7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль – они убивали и угоняли мирных жителей. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов, в рамках которой по сектору Газа нанесли ряд ракетных ударов.
При этом в Турции, которая является мусульманской страной, многие граждане поддерживают ХАМАС. В частности, там проходили акции в поддержку Палестины.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил начать переговоры с ХАМАС об освобождении пленных граждан Израиля.
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