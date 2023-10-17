Загроза терактів. Ізраїль закликав своїх громадян терміново виїхати з Туреччини

У Раді нацбезпеки зазначили, що рівень загрози для громадян Ізраїлю у Туреччині підвищено до найвищого – четвертого.
Ізраїльтянам радять покинути Туреччину
Громадянам Ізраїлю радять терміново виїхати з Туреччини, оскільки там для них є висока загроза терактів.
Про це сказано у заяві Ради національної безпеки Ізраїлю.
У той же час, до другого рівня рівень терористичної загрози підвищили для ізраїльтян у Марокко – їм рекомендують вжити підвищені заходи застереження.
Варто зауважити, що громадян Ізраїлю раніше вже закликали не відвідувати країни Близького Сходу та терміново залишити Сінай.
Війна Ізраїлю з ХАМАС
7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль – вони вбивали та викрадали мирних жителів. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів, у рамках якої по Сектору Газа завдали низку ракетних ударів.
При цьому в Туреччині, яка є мусульманською країною, багато громадян підтримують ХАМАС. Зокрема там проходили акції на підтримку Палестини.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив розпочати переговори з ХАМАС про звільнення полонених громадян Ізраїлю.
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