Загроза терактів. Ізраїль закликав своїх громадян терміново виїхати з Туреччини
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Загроза терактів. Ізраїль закликав своїх громадян терміново виїхати з Туреччини

Прапор Ізраїлю
Джерело:  newsru.co.il

У Раді нацбезпеки зазначили, що рівень загрози для громадян Ізраїлю у Туреччині підвищено до найвищого – четвертого.

Ізраїльтянам радять покинути Туреччину

Громадянам Ізраїлю радять терміново виїхати з Туреччини, оскільки там для них є висока загроза терактів.

Про це сказано у заяві Ради національної безпеки Ізраїлю.

У той же час, до другого рівня рівень терористичної загрози підвищили для ізраїльтян у Марокко – їм рекомендують вжити підвищені заходи застереження.

Варто зауважити, що громадян Ізраїлю раніше вже закликали не відвідувати країни Близького Сходу та терміново залишити Сінай.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль – вони вбивали та викрадали мирних жителів. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів, у рамках якої по Сектору Газа завдали низку ракетних ударів.

При цьому в Туреччині, яка є мусульманською країною, багато громадян підтримують ХАМАС. Зокрема там проходили акції на підтримку Палестини.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив розпочати переговори з ХАМАС про звільнення полонених громадян Ізраїлю.

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