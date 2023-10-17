Ізраїль запросив у США військову допомогу на 10 млрд дол

За даними трьох поінформованих посадовців, з якими спілкувалося видання, пакет допомоги наразі формується Конгресом в координації з Білим домом. Він також включатиме кошти для України, Тайваню та для покращення правоохоронних заходів на американо-мексиканському кордоні.

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив під час візиту до Тель-Авіва 15 жовтня, що американські законодавці обговорювали надання Ізраїлю запасних боєприпасів для системи протиракетної оборони "Залізний купол", високоточних бомб, комплектів JDAM для перетворення стандартних бомб у високоточні снаряди та 155-міліметрових боєприпасів.

Білий дім обговорює об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю

Раніше стало відомо, що адміністрація Байдена та ключові законодавці в Конгресі обговорюють, чи можна пов’язати допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.

Білий дім вважає, що США мають здатність підтримувати Ізраїль та Україну одночасно.