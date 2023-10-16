Ізраїль евакуює людей на кордоні з Ліваном
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Ізраїль евакуює людей на кордоні з Ліваном

Ізраїль
Джерело:  The Times of Israel

Ізраїль оголосив евакуацію жителів прикордонних з Ліваном громад.

Ізраїль евакуює людей на кордоні з Ліваном

Національне управління з надзвичайних ситуацій Міністерства оборони та ЦАХАЛ оголошують про реалізацію плану евакуації жителів північного Ізраїлю, які проживають в зоні до 2 кілометрів від ліванського кордону, в гостьові будинки, що фінансуються державою. 

До плану евакуації включено 28 громад, а саме: Гаджар, Дішон, Кфар-Юваль, Марґаліот, Метула, Авівім, Довев, Мааян-Барух, Барам, Манара, Іфтач, Малкія, Місґав-Ам, Йір'он, Дафна, Араб-аль-Арамше, Шломі, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Заріт, Шомера, Бецет, Адаміт, Рош-ха-Нікрам, Ханіта і Кфар Гіладі.

Реалізацію плану схвалив міністр оборони країни Йоав Галант. Його реалізовуватимуть голови місцевих муніципалітетів, Міністерство внутрішніх справ та Національне управління з надзвичайних ситуацій.

Ракета влучила в штаб-квартиру ООН в Лівані

Про удар повідомили на тлі збільшення атак уздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Тимчасові сили ООН у Лівані, які покликані підтримувати мир уздовж ізраїльсько-ліванського кордону, заявили, що їх база в Середземному морі була уражена ракетою, але ніхто не постраждав.

Незважаючи на наші зусилля, військова ескалація триває. Ми закликаємо всі залучені сторони припинити вогонь і дозволити нам, як миротворцям, допомогти знайти рішення. Ніхто не хоче бачити більше людей пораненими або вбитими, - заявили в силах ООН.

Сили ООН намагаються визначити, чи була ракета випущена Ізраїлем чи ліванськими бойовиками з Хезболли.

Будь-який напад на ООН може бути воєнним злочином, йдеться в заяві сил ООН.

Нагадаємо, що Хезболла обстрілює північ Ізраїлю з тих пір, як бойовики ХАМАС на півдні Ізраїлю вбили понад 1400 ізраїльтян.

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