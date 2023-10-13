Ліванська Хезболла заявляє про готовність до війни проти Ізраїля

Терористичне угруповання з Лівану Хезболла заявляє про готовність до війни проти Ізраїлю на боці палестинських терористів ХАМАС з сектора Гази. Обидва угруповання підтримуються ворожим Ізраїлю Іраном.
Що відомо про наміри Хезболли вступити у війну проти Ізраїля
Зазначається, що про готовність до війни проти Ізраїля заявив заступник лідера "Хезболли" Наїм Кассем.
Він підкреслив, що цей момент настане у відповідний час.
Після цього на півночі Ізраїлю, де є кордон з Ліваном, пролунали сирени.
Протягом останніх днів на півночі країни було кілька хибних тривог через ймовірний запуск ракет з боку Лівану.
Що відомо про військову операцію Ізраїля у секторі Газа
За інформацією журналістів британського видання Sky News із посиланням на заяву глави Міноборони Ізраїля Йоава Галанта, жителі Гази, які не хочуть загинути внаслідок військової операції ЦАХАЛа на території автономії, мають евакуюватись на південь.
За його словами, ізраїльскі військові планують знищити терористичну інфраструктуру ХАМАС у Газі, а також штаб-квартиру та військові об’єкти терористів.
Він зазначив, що палестинські терористи ХАМАС вивели зло на новий рівень.
При цьому терористи ХАМАС перешкоджають проведенню евакуації мирних жителів Гази на південь.
Джерело додає, що багато жителів не планують евакуюватися, оскільки вважають, що їм не буде куди йти на півдні анклаву. ХАМАС закликав жителів Гази ігнорувати наказ Ізраїлю про евакуацію.
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