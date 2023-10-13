Ліванська Хезболла заявляє про готовність до війни проти Ізраїля

Терористичне угруповання з Лівану Хезболла заявляє про готовність до війни проти Ізраїлю на боці палестинських терористів ХАМАС з сектора Гази. Обидва угруповання підтримуються ворожим Ізраїлю Іраном.

Що відомо про наміри Хезболли вступити у війну проти Ізраїля

Зазначається, що про готовність до війни проти Ізраїля заявив заступник лідера "Хезболли" Наїм Кассем.

Він підкреслив, що цей момент настане у відповідний час.

Ми повністю готові, і коли прийде час для дій, ми це зробимо Поширити

Після цього на півночі Ізраїлю, де є кордон з Ліваном, пролунали сирени.

Протягом останніх днів на півночі країни було кілька хибних тривог через ймовірний запуск ракет з боку Лівану.

Що відомо про військову операцію Ізраїля у секторі Газа

За інформацією журналістів британського видання Sky News із посиланням на заяву глави Міноборони Ізраїля Йоава Галанта, жителі Гази, які не хочуть загинути внаслідок військової операції ЦАХАЛа на території автономії, мають евакуюватись на південь.

Ті, хто хоче врятувати своє життя, будь ласка, їдьте на південь. Ми просимо всіх цивільних мешканців міста Газа виїхати на південь від Гази, тому що ми не хочемо заподіяти їм шкоди. Камуфляж терористів - це цивільне населення Поширити

За його словами, ізраїльскі військові планують знищити терористичну інфраструктуру ХАМАС у Газі, а також штаб-квартиру та військові об’єкти терористів.

Він зазначив, що палестинські терористи ХАМАС вивели зло на новий рівень.

При цьому терористи ХАМАС перешкоджають проведенню евакуації мирних жителів Гази на південь.

Коли вони знаходять людей, які йдуть до своїх машин, вони змушують їх повернутися, - заявив один з жителів Гази. Поширити

Джерело додає, що багато жителів не планують евакуюватися, оскільки вважають, що їм не буде куди йти на півдні анклаву. ХАМАС закликав жителів Гази ігнорувати наказ Ізраїлю про евакуацію.