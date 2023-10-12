Ізраїль завдає удари по елітних підрозділах ХАМАСу — відео

Ізраїль завдав "хвилю" ударів по елітних підрозділах ХАМАСу

Як повідомили в армії оборони Ізраїлю, ЦАХАЛ завдав хвилі ударів по елітних силах "Нухба" терористичної організації ХАМАС, завдаючи ударів по оперативних командних центрах, що використовуються бойовиками.

Елітні сили "Нухби" складаються з терористів, відібраних високопоставленими бойовиками ХАМАСу та призначених для проведення терористичних атак, таких як засідки, рейди, напади, проникнення через терористичні тунелі.

За даними ЦАХАЛу, "елітні сили Нухби були однією з провідних сил, які проникли до Ізраїлю".

Крім того, літаки ЦАХАЛу завдали удару по Мухаммаду Абу Шамлі, старшому військово-морському бойовику ХАМАС у бригаді Рафах.

Резиденція Абу Шамлі використовувалася для зберігання військово-морської зброї, призначеної для атаки на Ізраїль.

Атака ХАМАС на Ізраїль: останні новини

Вночі 9 жовтня авіація Ізраїлю розпочала ракетні удари по сектору Газа, оскільки має на меті повністю "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Що важливо розуміти, ЦАХАЛ активно атакує не лише будинки командирів, а будинки абсолютно усіх терористів.

Жителі Сектора Газа кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.

Вдень 9 жовтня солдати ЦАХАЛ офіційно заявили про те, що вони змогли відновити контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Однак є інформація про те, що на території все ще перебувають бойовики ХАМАС - їх наразі намагаються знайти та ліквідувати.

Згодом також стало відомо, що Ізраїль оголосив тотальну блокаду Сектора Газа.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав залишити цей регіон без електрики, їжі та палива.

11 жовтня ХАМАС підтвердив ліквідацію одного зі своїх засновників шейха Абдель Фаттаха Духана.