Сполучені Штати отримали конкретні розвідувальні дані, які ставлять під сумнів безпосередню причетність Ірану до планування, фінансування чи схвалення нападу на Ізраїль з боку терористичного угруповання ХАМАС.

Розвіддані США поки не підтверджують прямої причетності Ірану до нападу на Ізраїль

Співрозмовники каналу вказують: хоч перші розвіддані не вказують на пряму причетність Ірану до нападу на Ізраїль, американська розвідка поки не готова зробити остаточного висновку, бо продовжує збір інформації.

Водночас вони додають, що Іран традиційно надавав ХАМАС значну підтримку, зокрема зброєю та грошима, й це могло непрямим чином допомоги терористичному угрупованню в плануванні нападу на Ізраїль.

Як США реагують на війну в Ізраїлі

10 жовтня американський лідер Джо Байден виступив з офіційною промовою, під час якої публічно підтвердив підтримку Ізраїлю з боку США.

Окрім того, президент Штатів застеріг треті сторони від втручання у конфлікт.

Варто зазначити, що ще 8 жовтня очільник Білого дому наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю, щоб підтримати країну під час її війни з палестинськими терористами.

Як уже згадувалося раніше, напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня став найбільшим загостренням арабо-ізраїльського конфлікту протягом останніх 50 років.

Згідно з останніми даними, в Ізраїлі загинуло уже понад 1200 людей, у секторі Газа їх налічується понад 900.