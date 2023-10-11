Ізраїль встановив унікальний рекорд в своїй історії під час війни з ХАМАС

Офіцер армії оборони Ізраїлю Ігал Левін офіційно підтвердив, що до оборони країни під час війни з палестинськими терористами долучилася рекордна кількість резервістів.

На оборону Ізраїля встала рекордна кількість солдатів

Ігал Левін поділився у своїх соцмережах щемливим відео, на якому зафіксовано, як ізраїльський народ проводжає мобілізованих на фронт.

Офіцер армії оборони Ізраїлю звертає увагу на те, що сотні тисяч військових за лічені години піднялися на захист своєї батьківщини й таким чином встановили новий рекорд.

300,000 резервістів за 48 годин – рекорд за всю історію Ізраїля. Не просто так деякі західні військові аналітики називають ізраїльську армію – heavily armed militia (важкоозброєне ополчення - ред.), - написав Ігал Левін та опублікував відеопідтвердження своїм словам. Поширити

Атака ХАМАС на Ізраїль: останні новини

Вночі 9 жовтня авіація Ізраїлю розпочала ракетні удари по сектору Газа, оскільки має на меті повністю "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Що важливо розуміти, ЦАХАЛ активно атакує не лише будинки командирів, а будинки абсолютно усіх терористів.

Жителі Сектора Газа кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.

Вдень 9 жовтня солдати ЦАХАЛ офіційно заявили про те, що вони змогли відновити контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Однак є інформація про те, що на території все ще перебувають бойовики ХАМАС - їх наразі намагаються знайти та ліквідувати.

Згодом також стало відомо, що Ізраїль оголосив тотальну блокаду Сектора Газа.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав залишити цей регіон без електрики, їжі та палива.