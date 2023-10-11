Израиль установил уникальный рекорд в своей истории во время войны с ХАМАС

Офицер армии обороны Израиля Игал Левин официально подтвердил, что к обороне страны во время войны с палестинскими террористами присоединилось рекордное количество резервистов.

На оборону Израиля встало рекордное количество солдат

Игал Левин поделился в своих соцсетях щемящим видео, на котором зафиксировано, как израильский народ провожает мобилизованных на фронт.

Офицер армии обороны Израиля обращает внимание на то, что сотни тысяч военных за считанные часы поднялись на защиту своей родины и таким образом установили новый рекорд.

300,000 резервистов за 48 часов – рекорд за всю историю Израиля. Не просто так некоторые западные военные аналитики называют израильскую армию – heavily armed militia (тяжеловооруженное ополчение – ред.), – написал Игал Левин и опубликовал видеоподтверждение своим словам. Поделиться

Атака ХАМАС на Израиль: последние новости

Ночью 9 октября авиация Израиля начала наносить ракетные удары по Сектору Газа, поскольку имеет цель полностью "уничтожить возможности террористической группировки ХАМАС".

Что важно понимать, ЦАХАЛ активно атакует не только здания командиров, но и дома абсолютно всех террористов.

Жители Сектора Газа говорят, что израильская армия больше не действует по упреждающему протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим. Поделиться

Днем 9 октября солдаты ЦАХАЛ официально заявили, что они смогли восстановить контроль над всеми населенными пунктами на границе с Сектором Газа.

Однако есть информация о том, что на территории все еще находятся боевики ХАМАС - их пытаются найти и ликвидировать.

Позже стало известно, что Израиль объявил тотальную блокаду Сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал оставить этот регион без электричества, еды и топлива.