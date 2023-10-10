Ізраїль заявив про обстріли з території Сирії та Лівану

Ізраїльскі військові заявляють про ракетні атаки з території Сирії та Лівану у відповідь на військові дії ЦАХАЛ проти палестинських терористів ХАМАС з сектора Газа.
Що відомо про обстріли Ізраїля з території Сирії та Лівану
За інформацією ізраїльских військових, увечері, 10 жовтня, територію Ізраїля було обстріляно зі сторони Сирії.
Трохи пізніше ізраїльскі військові повідомили, що ведуть артилерійський та мінометний вогонь у напрямку джерела пусків на території Сирії.
За інформацією ізраїльського видання The Times of Israel із посиланням на військових ЦАХАЛ, з території Лівану по північній частині Ізраїлю було випущено 15 ракет.
ХАМАС прагне втягнути Сирію і Ліван у війну проти Ізраїля
За словами речниці армії Ізраїля Маши Міхельсон, терористи палестинського угруповання ХАМАС прагнуть втягнути у війну Сирію та Ліван.
Вона зазначила, що ХАМАС з самого початку атаки закликали "Хезболлу", ізраїльських арабів і палестинців в Лівані, Сирії, а також окрузі Юдеї і Самарії допомогти їм.
Міхельсон підкреслила, що бойовики хочуть знищити Ізраїль як державу і "вбити якомога більше євреїв". Вона сказала, що бойовики частково досягли мети, так як за добу вбили більше євреїв, ніж за будь-який інший день після закінчення Другої світової війни.
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