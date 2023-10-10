Ізраїль заявив про обстріли з території Сирії та Лівану

Ізраїльскі військові заявляють про ракетні атаки з території Сирії та Лівану у відповідь на військові дії ЦАХАЛ проти палестинських терористів ХАМАС з сектора Газа.

Що відомо про обстріли Ізраїля з території Сирії та Лівану

За інформацією ізраїльских військових, увечері, 10 жовтня, територію Ізраїля було обстріляно зі сторони Сирії.

Початковий звіт - деякий час тому було виявлено кілька пусків з території Сирії по ізраїльській території, частина пусків перетнула ізраїльську територію і, імовірно, впала на відкритій місцевості, - йдеться у повідомленні ізраїльских військових. Поширити

Трохи пізніше ізраїльскі військові повідомили, що ведуть артилерійський та мінометний вогонь у напрямку джерела пусків на території Сирії.

За інформацією ізраїльського видання The Times of Israel із посиланням на військових ЦАХАЛ, з території Лівану по північній частині Ізраїлю було випущено 15 ракет.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що 15 ракет були запущені з Лівану на північ Ізраїлю близько години тому. Чотири снаряди були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол", а решта впали на відкритих територіях, не завдавши шкоди чи поранених, - йдеться у повідомленні видання. Поширити

ХАМАС прагне втягнути Сирію і Ліван у війну проти Ізраїля

За словами речниці армії Ізраїля Маши Міхельсон, терористи палестинського угруповання ХАМАС прагнуть втягнути у війну Сирію та Ліван.

Вона зазначила, що ХАМАС з самого початку атаки закликали "Хезболлу", ізраїльських арабів і палестинців в Лівані, Сирії, а також окрузі Юдеї і Самарії допомогти їм.

Міхельсон підкреслила, що бойовики хочуть знищити Ізраїль як державу і "вбити якомога більше євреїв". Вона сказала, що бойовики частково досягли мети, так як за добу вбили більше євреїв, ніж за будь-який інший день після закінчення Другої світової війни.