Ізраїль заявив про обстріли з території Сирії та Лівану
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Ізраїль заявив про обстріли з території Сирії та Лівану

Ракетна атака по Ізраїлю
Джерело:  online.ua

Ізраїльскі військові заявляють про ракетні атаки з території Сирії та Лівану у відповідь на військові дії ЦАХАЛ проти палестинських терористів ХАМАС з сектора Газа. 

Що відомо про обстріли Ізраїля з території Сирії та Лівану

За інформацією ізраїльских військових, увечері, 10 жовтня, територію Ізраїля було обстріляно зі сторони Сирії.

Початковий звіт - деякий час тому було виявлено кілька пусків з території Сирії по ізраїльській території, частина пусків перетнула ізраїльську територію і, імовірно, впала на відкритій місцевості, - йдеться у повідомленні ізраїльских військових.

Трохи пізніше ізраїльскі військові повідомили, що ведуть артилерійський та мінометний вогонь у напрямку джерела пусків на території Сирії.

За інформацією ізраїльського видання The Times of Israel із посиланням на військових ЦАХАЛ, з території Лівану по північній частині Ізраїлю було випущено 15 ракет.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що 15 ракет були запущені з Лівану на північ Ізраїлю близько години тому. Чотири снаряди були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол", а решта впали на відкритих територіях, не завдавши шкоди чи поранених, - йдеться у повідомленні видання.

ХАМАС прагне втягнути Сирію і Ліван у війну проти Ізраїля

За словами речниці армії Ізраїля Маши Міхельсон, терористи палестинського угруповання ХАМАС прагнуть втягнути у війну Сирію та Ліван.

Вона зазначила, що ХАМАС з самого початку атаки закликали "Хезболлу", ізраїльських арабів і палестинців в Лівані, Сирії, а також окрузі Юдеї і Самарії допомогти їм. 

Міхельсон підкреслила, що бойовики хочуть знищити Ізраїль як державу і "вбити якомога більше євреїв". Вона сказала, що бойовики частково досягли мети, так як за добу вбили більше євреїв, ніж за будь-який інший день після закінчення Другої світової війни. 

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