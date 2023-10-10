Внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинуло вже більше тисячі людей

Через підступну атаку терористів палестинського угруповання ХАМАС з сектора Газа на Ізраїль загинуло вже більше тисячі ізраїльтян і майже тисяча палестинців.

Що відомо про зростання кількості жертв нападу ХАМАС на Ізраїль

За інформацією видання, в Ізраїлі внаслідок атаки терористів ХАМАС загинуло більше тисячі осіб.

Ми збираємося перейти в наступ і атакувати терористичне угрупування ХАМАС і будь-яке інше угрупування, яке перебуває в Газі, - зазначив бригадний генерал ізраїльскої армії Дан Гольдфус. Поширити

За його словами, ізраїльским військовим доведеться змінити ситуацію у секторі Газа аби запобігти сценарію повторення аналогічного нападу.

Що відомо про точну кількість загиблих та поранених і зниклих без вісти

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість палестинців, загиблих у відповідь на дії Ізраїлю, досягла щонайменше 830 осіб.

Наразі в Ізраїлі офіційно зафіксовано 1тис 8 загиблих та 3 тис 418 постраждалих.

У так званому міністерстві охорони здоров'я Гази зазначили, що наразі загинуло 704 палестинців. У міністерстві також підкреслили, що ще близько 4 тис людей отримали поранення.

У Газі загинули щонайменше 105 жінок і 143 дитини. Про це свідчать дані МОЗ. 10% від усіх поранених – неповнолітні.

Багато із загиблих в Ізраїлі були вбиті у своїх будинках і на вулицях, а також просто неба. Серед них – десятки військових і поліціянтів.

За словами головного речника Армії оборони Ізраїлю, щонайменше 85 із загиблих під час нападів ХАМАС були ізраїльськими солдатами.

За інформацією видання The Jerusalem Post, наразі близько 750 громадян Ізраїля вважаються зниклими безвісти.

Тим часом міністерство охорони здоров'я в Секторі Гази заявило, що на спірній території – Західному березі річки Йордан – кількість загиблих зросла до 17-ти, а поранених – до 90 людей.