В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли уже более тысячи человек
Категория
Мир
Дата публикации

В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли уже более тысячи человек

Военные армии Израиля
Читати українською
Источник:  Sky News

Из-за коварной атаки террористов палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на Израиль погибли уже более тысячи израильтян и почти тысяча палестинцев.

Что известно о росте числа жертв нападения ХАМАС на Израиль

По информации издания, в Израиле в результате атаки террористов ХАМАС погибли более тысячи человек.

Мы собираемся перейти в наступление и атаковать террористическую группировку ХАМАС и любую другую группировку, которая находится в Газе, - отметил бригадный генерал израильской армии Дан Гольдфус.

По его словам, израильским военным придется изменить ситуацию в секторе Газа, чтобы предотвратить сценарий повторения аналогичного нападения.

Что известно о точном количестве погибших и раненых и пропавших без вести

По данным Министерства здравоохранения Газы, количество палестинцев, погибших в ответ на действия Израиля, достигло по меньшей мере 830 человек.

В настоящее время в Израиле официально зафиксировано 1 тыс. 8 погибших и 3 тыс. 418 пострадавших.

В так называемом министерстве здравоохранения Газы отметили, что в настоящее время погибли 704 палестинца. В министерстве также подчеркнули, что еще близко 4 тыс. человек получили ранения.

В Газе погибли не менее 105 женщин и 143 ребенка. Об этом свидетельствуют данные Минздрава. 10% всех раненых – несовершеннолетние.

Многие из погибших в Израиле были убиты в своих домах и на улицах, а также под открытым небом. Среди них – десятки военных и полицейских.

По словам главного представителя Армии обороны Израиля, по меньшей мере 85 из погибших во время нападений ХАМАС были израильскими солдатами.

По информации издания The Jerusalem Post, в настоящее время около 750 граждан Израиля считаются пропавшими без вести.

Тем временем министерство здравоохранения в Секторе Газа заявило, что на спорной территории – Западном берегу реки Иордан. – количество погибших возросло до 17, а раненых – до 90 человек.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США отправили в Израиль средства ПВО и боеприпасы
Израиль
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
За атакой ХАМАС на Израиль стоит Россия - Зеленский
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ХАМАС больше года готовил нападение на Израиль - Sky News
Боевики ХАМАС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.