В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли уже более тысячи человек

Из-за коварной атаки террористов палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на Израиль погибли уже более тысячи израильтян и почти тысяча палестинцев.
Что известно о росте числа жертв нападения ХАМАС на Израиль
По информации издания, в Израиле в результате атаки террористов ХАМАС погибли более тысячи человек.
По его словам, израильским военным придется изменить ситуацию в секторе Газа, чтобы предотвратить сценарий повторения аналогичного нападения.
Что известно о точном количестве погибших и раненых и пропавших без вести
По данным Министерства здравоохранения Газы, количество палестинцев, погибших в ответ на действия Израиля, достигло по меньшей мере 830 человек.
В настоящее время в Израиле официально зафиксировано 1 тыс. 8 погибших и 3 тыс. 418 пострадавших.
В так называемом министерстве здравоохранения Газы отметили, что в настоящее время погибли 704 палестинца. В министерстве также подчеркнули, что еще близко 4 тыс. человек получили ранения.
В Газе погибли не менее 105 женщин и 143 ребенка. Об этом свидетельствуют данные Минздрава. 10% всех раненых – несовершеннолетние.
Многие из погибших в Израиле были убиты в своих домах и на улицах, а также под открытым небом. Среди них – десятки военных и полицейских.
По словам главного представителя Армии обороны Израиля, по меньшей мере 85 из погибших во время нападений ХАМАС были израильскими солдатами.
По информации издания The Jerusalem Post, в настоящее время около 750 граждан Израиля считаются пропавшими без вести.
Тем временем министерство здравоохранения в Секторе Газа заявило, что на спорной территории – Западном берегу реки Иордан. – количество погибших возросло до 17, а раненых – до 90 человек.
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