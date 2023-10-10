В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли уже более тысячи человек

Из-за коварной атаки террористов палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на Израиль погибли уже более тысячи израильтян и почти тысяча палестинцев.

Что известно о росте числа жертв нападения ХАМАС на Израиль

По информации издания, в Израиле в результате атаки террористов ХАМАС погибли более тысячи человек.

Мы собираемся перейти в наступление и атаковать террористическую группировку ХАМАС и любую другую группировку, которая находится в Газе, - отметил бригадный генерал израильской армии Дан Гольдфус. Поделиться

По его словам, израильским военным придется изменить ситуацию в секторе Газа, чтобы предотвратить сценарий повторения аналогичного нападения.

Что известно о точном количестве погибших и раненых и пропавших без вести

По данным Министерства здравоохранения Газы, количество палестинцев, погибших в ответ на действия Израиля, достигло по меньшей мере 830 человек.

В настоящее время в Израиле официально зафиксировано 1 тыс. 8 погибших и 3 тыс. 418 пострадавших.

В так называемом министерстве здравоохранения Газы отметили, что в настоящее время погибли 704 палестинца. В министерстве также подчеркнули, что еще близко 4 тыс. человек получили ранения.

В Газе погибли не менее 105 женщин и 143 ребенка. Об этом свидетельствуют данные Минздрава. 10% всех раненых – несовершеннолетние.

Многие из погибших в Израиле были убиты в своих домах и на улицах, а также под открытым небом. Среди них – десятки военных и полицейских.

По словам главного представителя Армии обороны Израиля, по меньшей мере 85 из погибших во время нападений ХАМАС были израильскими солдатами.

По информации издания The Jerusalem Post, в настоящее время около 750 граждан Израиля считаются пропавшими без вести.

Тем временем министерство здравоохранения в Секторе Газа заявило, что на спорной территории – Западном берегу реки Иордан. – количество погибших возросло до 17, а раненых – до 90 человек.