ХАМАС больше года готовил нападение на Израиль - Sky News

Террористы палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа более года готовились к нападению на Израиль и намеренно избрали днем атаки 7 октября.

Что известно о подготовке ХАМАС к атаке на Израиль

По информации британского издания со ссылкой на источники ХАМАС в Ливане, террористы намеренно запланировали нападение в шаббат и еврейский традиционный праздник с целью нанести как можно больший ущерб.

Источник также сообщил, что если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху расширит фронт, это сделает и ХАМАС, и союзники ХАМАС "не оставят ХАМАС в этом сражении в одиночестве", - отмечают журналисты издания. Поделиться

Что известно об ответе Израиля на атаку ХАМАС

Израильские военные заявили о ликвидации двух высокопоставленных лидеров ХАМАСа.

По информации издания The Times of Israel, ударами израильской авиации были ликвидированы министр экономики ХАМАС Джавад Абу Шамалу и еще один высокопоставленный член политбюро ХАМАС Закарий Абу Моаммар.

Журналисты издания также сообщают, что высокопоставленные чиновники ХАМАС были ликвидированы при ударах беспилотников в Секторе Газа минувшей ночью.

В ЦАХАЛ говорят, что Абу Шамала руководил средствами террористической группы "и выделял средства на финансирование и направление террора в Секторе Газа и за его пределами".

В то же время Абу Моаммар был руководителем внутренних связей террористической группировки.

Он был старшим руководителем ХАМАС и координатором между террористическими группами в Секторе Газа, – объясняют журналисты издания. Поделиться

Армия обороны Израиля говорит, что Абу Моаммар был доверенным лицом главаря ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, а также являлся членом "старшего совета" террористической группы, принимавший участие в принятии решений организацией и планировании многочисленных террористических действий против Государства Израиль.

ХАМАС подтвердил ликвидацию двух высокопоставленных чиновников в результате ударов ЦАХАЛ по Газе.