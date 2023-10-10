За атакой ХАМАС на Израиль стоит Россия - Зеленский

Россия является одной из стран, причастных к атаке террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль и совершению террора на израильской территории.
Что известно о причастности России к атаке ХАМАС на Израиль
По словам президента Владимира Зеленского, Кремль поддерживает ХАМАС и помогал в подготовке и проведении атаки на Израиль.
Глава государства отметил, что за атакой стоят те, кто публично поддерживал террористов ХАМАС и поставлял им оружие.
Зеленский подчеркнул, что это происходит уже достаточно продолжительное время.
Зеленский об обучении украинских пилотов на F-16 в Румынии
По словам президента, украинских пилотов включат в первую волну во время проведения учений на американских истребителях F-16 в Румынии.
В частности, на территории Румынии откроется центр.
Зеленский о зерновом коридоре
Глава государства анонсировал запуск нового зернового коридора для экспорта украинского зерна по территории Молдовы и Румынии.
Он уточнил, что, прежде всего, это экономическое развитие.
По словам украинского президента, стороны уже добились хороших результатов в развитии логистики в этом "треугольнике".
Также он добавил, что этот проект благоприятно окажет влияние на развитие бизнеса всех стран-участниц.
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