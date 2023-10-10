За атакой ХАМАС на Израиль стоит Россия - Зеленский

Россия является одной из стран, причастных к атаке террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль и совершению террора на израильской территории.

Что известно о причастности России к атаке ХАМАС на Израиль

По словам президента Владимира Зеленского, Кремль поддерживает ХАМАС и помогал в подготовке и проведении атаки на Израиль.

Глава государства отметил, что за атакой стоят те, кто публично поддерживал террористов ХАМАС и поставлял им оружие.

Зеленский подчеркнул, что это происходит уже достаточно продолжительное время.

Также в соцсетях вы можете увидеть по сетям, кто дает ответные сигналы. Мы считаем, что Россия одна из тех, кто помогал и стоит за подобными шагами Поделиться

Зеленский об обучении украинских пилотов на F-16 в Румынии

По словам президента, украинских пилотов включат в первую волну во время проведения учений на американских истребителях F-16 в Румынии.

В частности, на территории Румынии откроется центр.

Есть очень важное решение о подготовке в Румынии для F-16. Создается центр подготовки пилотов. Мы обсудили, как ускорить такую подготовку и договорились, что украинские пилоты будут включены в "первую" волну обучения Поделиться

Зеленский о зерновом коридоре

Глава государства анонсировал запуск нового зернового коридора для экспорта украинского зерна по территории Молдовы и Румынии.

Отдельно я хочу отметить одно из стратегических направлений нашего сотрудничества. В "треугольнике" Украина - Молдова - Румыния мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы. Поделиться

Он уточнил, что, прежде всего, это экономическое развитие.

По словам украинского президента, стороны уже добились хороших результатов в развитии логистики в этом "треугольнике".

И скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию. И это образец того, как многое мы можем сделать вместе. Что будет иметь большое, высокое значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом Поделиться

Также он добавил, что этот проект благоприятно окажет влияние на развитие бизнеса всех стран-участниц.