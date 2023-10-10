За атакою ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія — Зеленський

Росія є однією з країн, які причетні до атаки терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль та вчинення терору на ізраїльскій території.
Що відомо про причетність Росії до атаки ХАМАС на Ізраїль
За словами президента Володимира Зеленського, Кремль підтримує ХАМАС і допомагав у підготовці та проведенні атаки на Ізраїль.
Глава держави зазначив, що за атакою стоять ті, хто публічно підтримував терористів ХАМАС і поставляв їм зброю.
Зеленський підкреслив, що це відбувається вже досить тривалий час.
Зеленський про навчання українських пілотів на F-16 в Румунії
За словами президента, українських пілотів включать у першу хвилю під час проведення навчань на американських винищувачах F-16 в Румунії.
Зокрема, на території Румунії відкриється відповідний центр.
Зеленський про зерновий коридор
Глава держави анонсував запуск нового зернового коридору для експорту українського зерна територією Молдови та Румунії.
Він уточнив, що передусім - це економічний розвиток.
За словами українського президента, сторони вже досягли добрих результатів у розвитку логістики в цьому "трикутнику".
Також він додав, що цей проект сприятливо вплине на розвиток бізнесу всіх країн-учасниць.
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