За атакою ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія — Зеленський
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Політика
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За атакою ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс

Росія є однією з країн, які причетні до атаки терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль та вчинення терору на ізраїльскій території. 

Що відомо про причетність Росії до атаки ХАМАС на Ізраїль

За словами президента Володимира Зеленського, Кремль підтримує ХАМАС і допомагав у підготовці та проведенні атаки на Ізраїль.

Глава держави зазначив, що за атакою стоять ті, хто публічно підтримував терористів ХАМАС і поставляв їм зброю.

Зеленський підкреслив, що це відбувається вже досить тривалий час.

Також у соцмережах ви можете побачити по сітках, хто дає відповідні сигнали. Ми вважаємо, що Росія одна з тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками

Зеленський про навчання українських пілотів на F-16 в Румунії

За словами президента, українських пілотів включать у першу хвилю під час проведення навчань на американських винищувачах F-16 в Румунії.

Зокрема, на території Румунії відкриється відповідний центр.

Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії для F-16. Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили, як прискорити таку підготовку і домовились, що українські пілоти будуть включені до "першої" хвилі навчання

Зеленський про зерновий коридор

Глава держави анонсував запуск нового зернового коридору для експорту українського зерна територією Молдови та Румунії.

Окремо я хочу відзначити один із стратегічних напрямів нашої співпраці. В "трикутнику" Україна - Молдова - Румунія ми здатні створити дуже потужно основу для розвитку не лише наших країн та народів, а й усієї Європи

Він уточнив, що передусім - це економічний розвиток.

За словами українського президента, сторони вже досягли добрих результатів у розвитку логістики в цьому "трикутнику".

І вже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову в Румунію. І це взірець того, як багато ми можемо зробити разом. Що матиме значне, високе значення не лише для нас, а й для Європи та світу вцілому

Також він додав, що цей проект сприятливо вплине на розвиток бізнесу всіх країн-учасниць.

І дуже важливо, що співпраця між Україною, Молдовою та Румунією дає стимул для розвитку бізнесу, інфраструктури та робочих місць для наших народів

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