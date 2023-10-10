Зеленський прибув до Румунії з офіційним візитом
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський прибув до Румунії з офіційним візитом

Володимир Зеленський
Зеленський та Йоханніс

10 жовтня президент Володимир Зеленський прибув до Румунії з офіційним візитом. Він зустрінеться зі своїм румунським колегою Клаусом Йоханнісом.

Зеленський відвідує Румунію

Президент анонсував зустріч з румунським колегою Клаусом Йоханнісом. За словами Зеленського, вони мають великий спектр тем для переговорів.

Глава держави подякував Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює український захист, та конструктивну солідарність, яка дає обом країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої.

Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити.

На зустрічі обговорять подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з партнерами.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Румунія збудує укриття в прикордонних з Україною районах після падіння дрону РФ
Румунія збудує укриття в прикордонних з Україною районах після падіння дрону РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Румунія і США залучать Україну до навчань у Чорному морі та дельті Дунаю
Румунія і США залучать Україну до навчань у Чорному морі та дельті Дунаю
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Румунія пропонує заборонити імпорт усіх російських товарів до ЄС
Румунія пропонує заборонити імпорт усіх російських товарів до ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм