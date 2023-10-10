10 жовтня президент Володимир Зеленський прибув до Румунії з офіційним візитом. Він зустрінеться зі своїм румунським колегою Клаусом Йоханнісом.

Зеленський відвідує Румунію

Президент анонсував зустріч з румунським колегою Клаусом Йоханнісом. За словами Зеленського, вони мають великий спектр тем для переговорів.

Глава держави подякував Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює український захист, та конструктивну солідарність, яка дає обом країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої.

Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити. Поширити

На зустрічі обговорять подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з партнерами.