Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом
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Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом

Владимир Зеленский
Зеленский и Йоханнис
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10 октября президент Владимир Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом. Он встретится со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Зеленский посещает Румынию

Президент анонсировал встречу с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. По словам Зеленского, у них большой спектр тем для переговоров.

Глава государства поблагодарил Румынию за искреннюю и масштабную помощь, значительно усиливающую украинскую защиту, и конструктивную солидарность, позволяющую обеим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной.

Мы уже наладили сотрудничество, поддерживающее стабильность многих других народов, и можем его еще расширить.

На встрече обсудят дальнейшее взаимодействие, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление нашей ПВО, общую архитектуру безопасности в регионе Черного моря и отношения с партнерами.

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