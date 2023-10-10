10 октября президент Владимир Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом. Он встретится со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Зеленский посещает Румынию

Президент анонсировал встречу с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. По словам Зеленского, у них большой спектр тем для переговоров.

Глава государства поблагодарил Румынию за искреннюю и масштабную помощь, значительно усиливающую украинскую защиту, и конструктивную солидарность, позволяющую обеим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной.

Мы уже наладили сотрудничество, поддерживающее стабильность многих других народов, и можем его еще расширить. Поделиться

На встрече обсудят дальнейшее взаимодействие, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление нашей ПВО, общую архитектуру безопасности в регионе Черного моря и отношения с партнерами.