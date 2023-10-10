10 октября президент Владимир Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом. Он встретится со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.
Зеленский посещает Румынию
Президент анонсировал встречу с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. По словам Зеленского, у них большой спектр тем для переговоров.
Глава государства поблагодарил Румынию за искреннюю и масштабную помощь, значительно усиливающую украинскую защиту, и конструктивную солидарность, позволяющую обеим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной.
На встрече обсудят дальнейшее взаимодействие, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление нашей ПВО, общую архитектуру безопасности в регионе Черного моря и отношения с партнерами.
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