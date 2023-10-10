ХАМАС пытается втянуть другие страны в войну — Силы обороны Израиля

Палестинская группировка ХАМАС призывает арабов в других странах присоединиться к войне. Цель Израиля – добиться, чтобы ХАМАС "никогда больше не смог атаковать Израиль".

ХАМАС пытается втянуть другие страны в войну

Мы видим, что ХАМАС изначально призвал Хезболлу на севере, израильских арабов и палестинцев в Ливане, Сирии и округе Иудеи и Самарии вмешаться в эту войну и помочь им, - говорится в сообщении.

Михельсон отметила, что основная цель боевиков – "уничтожить государство Израиль и убить как можно больше евреев".

Она также признала, что террористы частично достигли своих целей, поскольку "за одни сутки было убито больше евреев, чем за любые другие сутки после завершения Второй мировой войны".

Комментируя вопросы потенциальных атак на Израиль с северного направления, Михельсон сообщила, что четыре террориста, не связанные с Хезболлой, попали на территорию Израиля из Ливана 9 октября, все они были вскоре уничтожены.

На этот инцидент ЦАХАЛ ответил ударами по инфраструктуре Хезболла на юге Ливана.

Комментируя цели армии Израиля, спикер заявил, что основной целью является добиться, чтобы "ХАМАС, как террористическая организация, никогда больше не смогла атаковать Израиль".

Что известно о ситуации в Израиле

Израильские военные призвали граждан подготовить запас пищи, воды и других необходимых вещей на ближайшие не менее 72 часов, поскольку операция против террористов ХАМАС может быть продолжительной.

Кампания может быть продолжительной, и важно, чтобы каждая семья обеспечила себя водой, едой, лекарствами и необходимым оборудованием на случай чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении ЦАХАЛа. Поделиться

Также представители ЦАХАЛа рекомендуют людям проверить, где расположено ближайшее бомбоубежище, и убедиться, что у них есть свободный доступ к нему.

Командование также рекомендует иметь в безопасных комнатах три литра воды на человека в день, запасы нескоростных пищевых продуктов, фонарики, батарейки, телефоны и радиоприемники на батарейках, а также зарядные устройства для мобильных устройств, средства первой помощи, лекарства и важные документы, такие как удостоверение личности и наличные деньги.