ХАМАС намагається втягнути інші країни у війну — Сили оборони Ізраїлю

Палестинське угруповання ХАМАС закликає арабів в інших країнах приєднатися до війни. Мета Ізраїлю – домогтися, аби ХАМАС "ніколи більше не зміг атакувати Ізраїль".
ХАМАС намагається втягнути інші країни у війну
Ми бачимо, що ХАМАС із самого початку закликав Хезболлу на півночі, ізраїльських арабів і палестинців у Лівані, Сирії та окрузі Юдеї та Самарії втрутитися в цю війну і допомогти їм, - говориться в повідомленні.
Міхельсон зазначила, що основна мета бойовиків – "знищити державу Ізраїль та вбити якомога більше євреїв".
Вона також визнала, що терористи частково досягли своїх цілей, оскільки "за одну добу було вбито більше євреїв, ніж за будь-яку іншу добу після завершення Другої світової війни".
Коментуючи питання потенційних атак на Ізраїль із північного напрямку, Міхельсон повідомила, що чотири терористи, не пов’язані з Хезболлою, потрапили на територію Ізраїлю з Лівану 9 жовтня, всі вони були невдовзі знищені.
На цей інцидент ЦАХАЛ відповів ударами по інфраструктурі Хезболли на півдні Лівану.
Коментуючи цілі армії Ізраїлю, речниця заявила, що основною метою є домогтися, аби "ХАМАС, як терористична організація, ніколи більше не змогла атакувати Ізраїль".
Що відомо про ситуацію в Ізраїлі
Ізраїльські військові заклакали громадян підготувати запас їжі, води та інших необхідних речей на найближчі щонайменше 72 години, оскільки операція проти терористів ХАМАС може бути тривалою.
Також представники ЦАХАЛу рекомендують людям перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що у них є вільний доступ до нього.
Командування також рекомендує мати в безпечних кімнатах три літри води на людину на день, запаси нешвидкопсувних харчових продуктів, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі на батарейках, а також зарядні пристрої для мобільних пристроїв, засоби першої допомоги, ліки й важливі документи, як-от посвідчення особи та готівку.
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