ХАМАС намагається втягнути інші країни у війну — Сили оборони Ізраїлю

Палестинське угруповання ХАМАС закликає арабів в інших країнах приєднатися до війни. Мета Ізраїлю – домогтися, аби ХАМАС "ніколи більше не зміг атакувати Ізраїль".

ХАМАС намагається втягнути інші країни у війну

Ми бачимо, що ХАМАС із самого початку закликав Хезболлу на півночі, ізраїльських арабів і палестинців у Лівані, Сирії та окрузі Юдеї та Самарії втрутитися в цю війну і допомогти їм, - говориться в повідомленні.

Міхельсон зазначила, що основна мета бойовиків – "знищити державу Ізраїль та вбити якомога більше євреїв".

Вона також визнала, що терористи частково досягли своїх цілей, оскільки "за одну добу було вбито більше євреїв, ніж за будь-яку іншу добу після завершення Другої світової війни".

Коментуючи питання потенційних атак на Ізраїль із північного напрямку, Міхельсон повідомила, що чотири терористи, не пов’язані з Хезболлою, потрапили на територію Ізраїлю з Лівану 9 жовтня, всі вони були невдовзі знищені.

На цей інцидент ЦАХАЛ відповів ударами по інфраструктурі Хезболли на півдні Лівану.

Коментуючи цілі армії Ізраїлю, речниця заявила, що основною метою є домогтися, аби "ХАМАС, як терористична організація, ніколи більше не змогла атакувати Ізраїль".

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Ізраїльські військові заклакали громадян підготувати запас їжі, води та інших необхідних речей на найближчі щонайменше 72 години, оскільки операція проти терористів ХАМАС може бути тривалою.

Кампанія може бути тривалою, і важливо, щоб кожна сім'я забезпечила себе водою, їжею, ліками та необхідним обладнанням на випадок надзвичайних ситуацій, - йдеться у повідомленні ЦАХАЛа. Поширити

Також представники ЦАХАЛу рекомендують людям перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що у них є вільний доступ до нього.

Командування також рекомендує мати в безпечних кімнатах три літри води на людину на день, запаси нешвидкопсувних харчових продуктів, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі на батарейках, а також зарядні пристрої для мобільних пристроїв, засоби першої допомоги, ліки й важливі документи, як-от посвідчення особи та готівку.