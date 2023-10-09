Генсек ООН закликав Ізраїль відмовитись від нищівного удару по Газі

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Ізраїль відмовитись від військової операції у секторі Газа у відповідь на напад терористів палестинського угруповання ХАМАС.
Чому генсек ООН закликає Ізраїль не завдавати нищівного удару по терористах ХАМАС
Гутерріш засудив напад терористів ХАМАС на Ізраїль і закликав відпустити всіх взятих у заручники ізраїльтян, однак закликав офіційний Ієрусалим не готувати нищівну відповідь.
Генсек ООН також зазначив, що глибоко схвильований кількістю загиблих палестинців, серед яких велика кількість дітей та жінок.
Гутерріш також закликав Ізраїль допустити гуманітарні вантажі та персонал гуманітарних місій до Гази.
Що відомо про ситуацію в Ізраїлі
Ізраїльські військові заклакали громадян підготувати запас їжі, води та інших необхідних речей на найближчі щонайменше 72 години, оскільки операція проти терористів ХАМАС може бути тривалою.
Також представники ЦАХАЛу рекомендують людям перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що у них є вільний доступ до нього.
Командування також рекомендує мати в безпечних кімнатах три літри води на людину на день, запаси нешвидкопсувних харчових продуктів, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі на батарейках, а також зарядні пристрої для мобільних пристроїв, засоби першої допомоги, ліки й важливі документи, як-от посвідчення особи та готівку.
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