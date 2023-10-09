Генсек ООН закликав Ізраїль відмовитись від нищівного удару по Газі

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Ізраїль відмовитись від військової операції у секторі Газа у відповідь на напад терористів палестинського угруповання ХАМАС.

Чому генсек ООН закликає Ізраїль не завдавати нищівного удару по терористах ХАМАС

Гутерріш засудив напад терористів ХАМАС на Ізраїль і закликав відпустити всіх взятих у заручники ізраїльтян, однак закликав офіційний Ієрусалим не готувати нищівну відповідь.

Я визнаю законні скарги палестинського народу. Але ніщо не може виправдати ці акти терору та вбивства, каліцтва та викрадення мирних жителів. Я повторюю свій заклик негайно припинити ці атаки та звільнити всіх заручників. Хоча я визнаю законну стурбованість Ізраїлю безпекою, я також нагадую Ізраїлю, що військові операції мають проводитися в суворій відповідності до міжнародного гуманітарного права Поширити

Генсек ООН також зазначив, що глибоко схвильований кількістю загиблих палестинців, серед яких велика кількість дітей та жінок.

Я глибоко засмучений сьогоднішньою заявою про те, що Ізраїль розпочне повну облогу Сектора Гази. … Гуманітарна ситуація в Газі була надзвичайно жахливою перед цими бойовими діями; тепер вона лише експоненціально погіршуватиметься Поширити

Гутерріш також закликав Ізраїль допустити гуманітарні вантажі та персонал гуманітарних місій до Гази.

Ізраїль має побачити матеріалізацію своїх законних потреб у безпеці, а палестинці мають побачити чітку перспективу створення власної держави Поширити

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Ізраїльські військові заклакали громадян підготувати запас їжі, води та інших необхідних речей на найближчі щонайменше 72 години, оскільки операція проти терористів ХАМАС може бути тривалою.

Кампанія може бути тривалою, і важливо, щоб кожна сім'я забезпечила себе водою, їжею, ліками та необхідним обладнанням на випадок надзвичайних ситуацій, - йдеться у повідомленні ЦАХАЛа. Поширити

Також представники ЦАХАЛу рекомендують людям перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що у них є вільний доступ до нього.

Командування також рекомендує мати в безпечних кімнатах три літри води на людину на день, запаси нешвидкопсувних харчових продуктів, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі на батарейках, а також зарядні пристрої для мобільних пристроїв, засоби першої допомоги, ліки й важливі документи, як-от посвідчення особи та готівку.