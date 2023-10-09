Генсек ООН призвал Израиль отказаться от сокрушительного удара по Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль отказаться от военной операции в секторе Газа в ответ на нападение террористов палестинской группировки ХАМАС.
Почему генсек ООН призывает Израиль не наносить сокрушительный удар по террористам ХАМАС
Гутерриш осудил нападение террористов ХАМАС на Израиль и призвал отпустить всех взятых в заложники израильтян, однако призвал официальный Иерусалим не готовить сокрушительный ответ.
Генсек ООН также отметил, что глубоко взволнован количеством погибших палестинцев, среди которых большое количество детей и женщин.
Гутерриш также призвал Израиль допустить гуманитарные грузы и персонал гуманитарных миссий в Газу.
Что известно о ситуации в Израиле
Израильские военные призвали граждан подготовить запас пищи, воды и других необходимых вещей на ближайшие не менее 72 часов, поскольку операция против террористов ХАМАС может быть продолжительной.
Также представители ЦАХАЛа рекомендуют людям проверить, где расположено ближайшее бомбоубежище, и убедиться, что у них есть свободный доступ к нему.
Командование также рекомендует иметь в безопасных комнатах три литра воды на человека в день, запасы нескоропортящихся пищевых продуктов, фонарики, батарейки, телефоны и радиоприемники на батарейках, а также зарядные устройства для мобильных устройств, средства первой помощи, лекарства и важные документы, такие как удостоверение личности и наличные деньги.
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