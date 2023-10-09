Генсек ООН призвал Израиль отказаться от сокрушительного удара по Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль отказаться от военной операции в секторе Газа в ответ на нападение террористов палестинской группировки ХАМАС.

Почему генсек ООН призывает Израиль не наносить сокрушительный удар по террористам ХАМАС

Гутерриш осудил нападение террористов ХАМАС на Израиль и призвал отпустить всех взятых в заложники израильтян, однако призвал официальный Иерусалим не готовить сокрушительный ответ.

Я признаю законные жалобы палестинского народа. Но ничто не может оправдать эти акты террора и убийства, увечья и похищения мирных жителей. Я повторяю свой призыв немедленно прекратить эти атаки и освободить всех заложников. Хотя я признаю законную обеспокоенность Израиля безопасностью, я также напоминаю Израилю, что военные операции должны проводиться в строгом соответствии с международным гуманитарным правом. Поделиться

Генсек ООН также отметил, что глубоко взволнован количеством погибших палестинцев, среди которых большое количество детей и женщин.

Я глубоко расстроен сегодняшним заявлением о том, что Израиль начнет полную осаду Сектора Газы. …Гуманитарная ситуация в Газе была чрезвычайно ужасающей перед этими боевыми действиями; теперь она только будет экспоненциально ухудшаться Поделиться

Гутерриш также призвал Израиль допустить гуманитарные грузы и персонал гуманитарных миссий в Газу.

Израиль должен увидеть материализацию своих законных потребностей в безопасности, а палестинцы должны увидеть четкую перспективу создания собственного государства Поделиться

Что известно о ситуации в Израиле

Израильские военные призвали граждан подготовить запас пищи, воды и других необходимых вещей на ближайшие не менее 72 часов, поскольку операция против террористов ХАМАС может быть продолжительной.

Кампания может быть продолжительной, и важно, чтобы каждая семья обеспечила себя водой, едой, лекарствами и необходимым оборудованием на случай чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении ЦАХАЛа. Поделиться

Также представители ЦАХАЛа рекомендуют людям проверить, где расположено ближайшее бомбоубежище, и убедиться, что у них есть свободный доступ к нему.

Командование также рекомендует иметь в безопасных комнатах три литра воды на человека в день, запасы нескоропортящихся пищевых продуктов, фонарики, батарейки, телефоны и радиоприемники на батарейках, а также зарядные устройства для мобильных устройств, средства первой помощи, лекарства и важные документы, такие как удостоверение личности и наличные деньги.