ХАМАС більше року готував напад на Ізраїль — Sky News

Терористи палестинського угруповання ХАМАС з сектора Газа більше року готувались до нападу на Ізраїль і навмисно обрали днем атаки 7 жовтня.

Що відомо про підготовку ХАМАС до атаки на Ізраїль

За інформацією британського видання із посиланням на джерела ХАМАС в Лівані, терористи навмисно запланували напад у шабат і єврейське традиційне свято із метою завдати якомога більшої шкоди.

Джерело також повідомило, що якщо прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розширить фронт, це зробить і ХАМАС, і союзники ХАМАС "не залишать ХАМАС у цій битві на самоті, - зазначають журналісти видання. Поширити

Що відомо про відповідь Ізраїля на атаку ХАМАС

Ізраїльскі військові заявили про ліквідацію двох високопоставлених лідерів ХАМАС.

За інформацією видання The Times of Israel, ударами ізраїльскої авіації було ліквідовано міністра економіки ХАМАС Джавада Абу Шамалу та ще одного високопоставленого члена політбюро ХАМАС Закарію Абу Моаммара.

Журналісти видання також повідомляють, що високопоставлені чиновники ХАМАС були ліквідовані під час ударів безпілотників у Секторі Газа минулої ночі.

В ЦАХАЛ кажуть, що Абу Шамала керував коштами терористичної групи "і виділяв кошти на фінансування та спрямування терору в Секторі Газа та за його межами".

Водночас Абу Моаммар, був керівником внутрішніх зв'язків терористичного угруповання.

Він був старшим керівником ХАМАС і координатором між терористичними групами в Секторі Газа, - пояснюють журналісти видання. Поширити

Армія оборони Ізраїлю каже, що Абу Моаммар був довіреною особою ватажка ХАМАС в Газі Ях'ї Сінвара, а також був членом "старшої ради" терористичної групи, який брав участь у прийнятті рішень організацією та плануванні численних терористичних дій проти Держави Ізраїль.

ХАМАС підтвердив ліквідацію двох високопоставлених чиновників внаслідок ударів ЦАХАЛ по Газі.