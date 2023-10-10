Старі відео та підроблені фото. Twitter не справляється з фейками щодо атаки ХАМАС на Ізраїль

Під час атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, X (раніше Twitter) заполонила велика кількість фейкових публікацій, які набирали мільйони переглядів.

Twitter став джерелом дезінформації про атаку ХАМАС на Ізраїль

Раптова атака ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня спричинила поширення масштабної дезінформації у X (раніше Twitter).

WIRED пише, що хоча всі великі світові події зараз майже миттєво супроводжуються потоком дезінформації, масштаб і швидкість, з якою поширювалася дезінформація про конфлікт Ізраїлю та ХАМАС, є безпрецедентними, особливо на X.

З багатьох причин це найважчий час висвітлювати кризу тут. На місцях новинним виданням важко охопити аудиторію без дорогої синьої галочки. Головорізи-ксенофоби підтримуються генеральним директором цієї платформи. Останні часи, люди, - написав OSINT-дослідник з Алабами Джастін Педен на X. Поширити

Коли Педен висвітлював ескалацію в Газі в 2021 році, джерела, які він бачив у своїй стрічці, були людьми на місцях або надійними інформаційними агентствами.

Цими вихідними, за його словами, перевірений контент або першоджерела було практично неможливо знайти на X.

Завдяки алгоритму, який просуває користувачів, готових платити X 8 доларів на місяць за преміальну підписку, публікації від акаунтів із синьою галочкою з’являються у верхній частині стрічок новин для людей, які шукають інформацію про конфлікт.

Це призвело до того, що користувачам видали за кадри нападу ХАМАС кадри з відеогри.

This video certainly doesn't show a new air assault on Israel by Hamas militants, because it's actually from the video game Arma 3. pic.twitter.com/IcX7xs8QDp — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 9, 2023

Феєрверки в Алжирі були представлені як ізраїльські авіаудари по ХАМАС.

Також були підроблені фотографії футбольної суперзірки Роналду з прапором Палестини.

That's not Cristiano Ronaldo holding the Palestinian flag. That's Moroccan footballer Jawad El Yamiq, and the video is from the 2022 World Cup.



This account poses as a BBC journalist using a picture of a Pakistani sports presenter to share misinformation for engagement. pic.twitter.com/nq8wn8hhJL — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 9, 2023

Відео трирічної давнини з часів громадянської війни в Сирії, було представлене, як свіже.

Маск погіршує ситуацію з дезінформацією

Багато з цих відео та зображень зібрали сотні тисяч переглядів і зацікавлень.

І як неодноразово робив Ілон Маск під час останніх інцидентів, генеральний директор платформи значно погіршив ситуацію.

Для спостереження за війною в режимі реального часу @WarMonitors і @sentdefender хороші, — написав Маск у дописі своїм 150 мільйонам підписників у неділю вранці. Поширити

Обидва акаунти, на які посилався Маск, є відомими розповсюджувачами дезінформації.

Наприклад, обидва поширювали брехню про те, що в травні біля Білого дому стався вибух, і ця історія змусила фондовий ринок США різко впасти, перш ніж її розвінчали.

Багато користувачів також зазначили, що обліковий запис @WarMonitors раніше публікував антисемітські коментарі на X.

Маск видалив свою рекомендацію незабаром після її публікації, але не раніше, ніж її переглянули понад 11 мільйонів разів.