Старі відео та підроблені фото. Twitter не справляється з фейками щодо атаки ХАМАС на Ізраїль

Під час атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, X (раніше Twitter) заполонила велика кількість фейкових публікацій, які набирали мільйони переглядів.
Twitter став джерелом дезінформації про атаку ХАМАС на Ізраїль
Раптова атака ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня спричинила поширення масштабної дезінформації у X (раніше Twitter).
WIRED пише, що хоча всі великі світові події зараз майже миттєво супроводжуються потоком дезінформації, масштаб і швидкість, з якою поширювалася дезінформація про конфлікт Ізраїлю та ХАМАС, є безпрецедентними, особливо на X.
Коли Педен висвітлював ескалацію в Газі в 2021 році, джерела, які він бачив у своїй стрічці, були людьми на місцях або надійними інформаційними агентствами.
Цими вихідними, за його словами, перевірений контент або першоджерела було практично неможливо знайти на X.
Завдяки алгоритму, який просуває користувачів, готових платити X 8 доларів на місяць за преміальну підписку, публікації від акаунтів із синьою галочкою з’являються у верхній частині стрічок новин для людей, які шукають інформацію про конфлікт.
Це призвело до того, що користувачам видали за кадри нападу ХАМАС кадри з відеогри.
Феєрверки в Алжирі були представлені як ізраїльські авіаудари по ХАМАС.
Також були підроблені фотографії футбольної суперзірки Роналду з прапором Палестини.
Відео трирічної давнини з часів громадянської війни в Сирії, було представлене, як свіже.
Маск погіршує ситуацію з дезінформацією
Багато з цих відео та зображень зібрали сотні тисяч переглядів і зацікавлень.
І як неодноразово робив Ілон Маск під час останніх інцидентів, генеральний директор платформи значно погіршив ситуацію.
Обидва акаунти, на які посилався Маск, є відомими розповсюджувачами дезінформації.
Наприклад, обидва поширювали брехню про те, що в травні біля Білого дому стався вибух, і ця історія змусила фондовий ринок США різко впасти, перш ніж її розвінчали.
Багато користувачів також зазначили, що обліковий запис @WarMonitors раніше публікував антисемітські коментарі на X.
Маск видалив свою рекомендацію незабаром після її публікації, але не раніше, ніж її переглянули понад 11 мільйонів разів.
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