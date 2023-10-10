Старые видео и поддельные фотографии. Twitter не справляется с фейками про атаку ХАМАС на Израиль
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Старые видео и поддельные фотографии. Twitter не справляется с фейками про атаку ХАМАС на Израиль

Twitter
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Источник:  Wired

Во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, X (ранее Twitter) заполонило большое количество фейковых публикаций, набиравших миллионы просмотров.

Twitter стал источником дезинформации об атаке ХАМАС на Израиль

Внезапная атака ХАМАС на Израиль 7 октября привела к распространению масштабной дезинформации в X (ранее Twitter).

WIRED пишет, что хотя все большие мировые события сейчас почти мгновенно сопровождаются потоком дезинформации, масштаб и скорость, с которой распространялась дезинформация о конфликте Израиля и ХАМАС, беспрецедентны, особенно на X.

По многим причинам это самое тяжелое время освещать кризис здесь. На местах новостным изданием тяжело охватить аудиторию без дорогой синей галочки. Головорезы-ксенофобы поддерживаются генеральным директором этой платформы. Последние времена, люди, - написал OSINT-исследователь из Алабамы Джастин Педен на X.

Когда Педен освещал эскалацию в Газе в 2021 году, источники, которые он видел в своей странице, были от людей на местах или надежных информационных агентств.

В эти выходные, по его словам, проверенный контент или первоисточники было практически невозможно найти на X.

Благодаря алгоритму, продвигающему пользователей, готовых платить X 8 долларов в месяц за премиальную подписку, публикации от аккаунтов с синей галочкой появляются в верхней части новостных лент для людей, ищущих информацию о конфликте.

Это привело к тому, что пользователям выдали за кадры нападения ХАМАС кадры с видеоигры.

Фейерверки в Алжире были представлены как израильские авиаудары по ХАМАСу.

Также были подделаны фотографии футбольной суперзвезды Роналду с флагом Палестины.

Видео трехлетней давности со времен гражданской войны в Сирии было представлено как свежее.

Маск усугубляет ситуацию с дезинформацией

Многие из этих видео и изображений собрали сотни тысяч просмотров.

И как неоднократно поступал Илон Маск во время последних инцидентов, генеральный директор платформы значительно усугубил ситуацию.

Для наблюдения за войной в режиме реального времени @WarMonitors и @sentdefender хороши, - написал Маск в сообщении своим 150 миллионам подписчиков в воскресенье утром.

Оба аккаунта, на которые ссылался Маск, являются известными распространителями дезинформации.

К примеру, оба распространяли ложь о том, что в мае у Белого дома произошел взрыв, и эта история заставила фондовый рынок США резко упасть, прежде чем ее развенчали.

Многие пользователи также отметили, что аккаунт @WarMonitors ранее публиковал антисемитские комментарии на X.

Маск удалил свою рекомендацию вскоре после ее публикации, но не раньше, чем ее просмотрели более 11 миллионов раз.

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