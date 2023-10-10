Старые видео и поддельные фотографии. Twitter не справляется с фейками про атаку ХАМАС на Израиль

Во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, X (ранее Twitter) заполонило большое количество фейковых публикаций, набиравших миллионы просмотров.
Twitter стал источником дезинформации об атаке ХАМАС на Израиль
Внезапная атака ХАМАС на Израиль 7 октября привела к распространению масштабной дезинформации в X (ранее Twitter).
WIRED пишет, что хотя все большие мировые события сейчас почти мгновенно сопровождаются потоком дезинформации, масштаб и скорость, с которой распространялась дезинформация о конфликте Израиля и ХАМАС, беспрецедентны, особенно на X.
Когда Педен освещал эскалацию в Газе в 2021 году, источники, которые он видел в своей странице, были от людей на местах или надежных информационных агентств.
В эти выходные, по его словам, проверенный контент или первоисточники было практически невозможно найти на X.
Благодаря алгоритму, продвигающему пользователей, готовых платить X 8 долларов в месяц за премиальную подписку, публикации от аккаунтов с синей галочкой появляются в верхней части новостных лент для людей, ищущих информацию о конфликте.
Это привело к тому, что пользователям выдали за кадры нападения ХАМАС кадры с видеоигры.
Фейерверки в Алжире были представлены как израильские авиаудары по ХАМАСу.
Также были подделаны фотографии футбольной суперзвезды Роналду с флагом Палестины.
Видео трехлетней давности со времен гражданской войны в Сирии было представлено как свежее.
Маск усугубляет ситуацию с дезинформацией
Многие из этих видео и изображений собрали сотни тысяч просмотров.
И как неоднократно поступал Илон Маск во время последних инцидентов, генеральный директор платформы значительно усугубил ситуацию.
Оба аккаунта, на которые ссылался Маск, являются известными распространителями дезинформации.
К примеру, оба распространяли ложь о том, что в мае у Белого дома произошел взрыв, и эта история заставила фондовый рынок США резко упасть, прежде чем ее развенчали.
Многие пользователи также отметили, что аккаунт @WarMonitors ранее публиковал антисемитские комментарии на X.
Маск удалил свою рекомендацию вскоре после ее публикации, но не раньше, чем ее просмотрели более 11 миллионов раз.
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