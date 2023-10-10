Соединенные Штаты Америки наращивают поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов и другой помощи в области безопасности, чтобы помочь Израилю защититься от нападения палестинских боевиков.
США отправили в Израиль средства ПВО и боеприпасы
По данным издания, Соединенные Штаты пока не уточняют объем запросов Израиля о помощи в сфере безопасности. Но официальный представитель обороны США рассказал, что Вашингтон связывается с оборонной промышленностью, чтобы ускорить выполнение ожидающих рассмотрения израильских заказов и рассматривает собственные запасы вооруженных сил, чтобы помочь Иерусалиму.
Он добавил, что США в состоянии продолжать оказывать поддержку как Украине, так и Израилю.
Что известно о ситуации в Израиле
Израильские военные призвали граждан подготовить запас пищи, воды и других необходимых вещей на ближайшие не менее 72 часов, поскольку операция против террористов ХАМАС может быть продолжительной.
Также представители ЦАХАЛа рекомендуют людям проверить, где расположено ближайшее бомбоубежище, и убедиться, что у них есть свободный доступ к нему.
Командование также рекомендует иметь в безопасных комнатах три литра воды на человека в день, запасы нескоростных пищевых продуктов, фонарики, батарейки, телефоны и радиоприемники на батарейках, а также зарядные устройства для мобильных устройств, средства первой помощи, лекарства и важные документы, такие как удостоверение личности и наличные деньги.
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