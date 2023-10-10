Сполучені Штати Америки нарощують поставки засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Ізраїлю захиститися від нападу палестинських бойовиків.

США відправили в Ізраїль засоби ППО та боєприпаси

За даними видання, Сполучені Штати поки не уточнюють обсяг запитів Ізраїлю про допомогу у сфері безпеки. Але офіційний представник оборони США розповів, що Вашингтон зв’язується з оборонною промисловістю, щоб прискорити виконання ізраїльських замовлень, що очікують на розгляд, і розглядає власні запаси збройних сил, щоб допомогти Єрусалиму.

Літаки вже злетіли. Ми нарощуємо підтримку Ізраїлю... Ми залишаємося в постійному контакті з нашими колегами в Ізраїлі, щоб визначити та підтримати їхні найнагальніші вимоги, - сказав представник США на умовах анонімності. Поширити

Він додав, що США в змозі продовжувати надавати підримку як Україні, так і Ізраїлю.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Ізраїльські військові заклакали громадян підготувати запас їжі, води та інших необхідних речей на найближчі щонайменше 72 години, оскільки операція проти терористів ХАМАС може бути тривалою.

Кампанія може бути тривалою, і важливо, щоб кожна сім'я забезпечила себе водою, їжею, ліками та необхідним обладнанням на випадок надзвичайних ситуацій, - йдеться у повідомленні ЦАХАЛа. Поширити

Також представники ЦАХАЛу рекомендують людям перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що у них є вільний доступ до нього.

Командування також рекомендує мати в безпечних кімнатах три літри води на людину на день, запаси нешвидкопсувних харчових продуктів, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі на батарейках, а також зарядні пристрої для мобільних пристроїв, засоби першої допомоги, ліки й важливі документи, як-от посвідчення особи та готівку.