Сполучені Штати Америки нарощують поставки засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Ізраїлю захиститися від нападу палестинських бойовиків.
США відправили в Ізраїль засоби ППО та боєприпаси
За даними видання, Сполучені Штати поки не уточнюють обсяг запитів Ізраїлю про допомогу у сфері безпеки. Але офіційний представник оборони США розповів, що Вашингтон зв’язується з оборонною промисловістю, щоб прискорити виконання ізраїльських замовлень, що очікують на розгляд, і розглядає власні запаси збройних сил, щоб допомогти Єрусалиму.
Він додав, що США в змозі продовжувати надавати підримку як Україні, так і Ізраїлю.
Що відомо про ситуацію в Ізраїлі
Ізраїльські військові заклакали громадян підготувати запас їжі, води та інших необхідних речей на найближчі щонайменше 72 години, оскільки операція проти терористів ХАМАС може бути тривалою.
Також представники ЦАХАЛу рекомендують людям перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що у них є вільний доступ до нього.
Командування також рекомендує мати в безпечних кімнатах три літри води на людину на день, запаси нешвидкопсувних харчових продуктів, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі на батарейках, а також зарядні пристрої для мобільних пристроїв, засоби першої допомоги, ліки й важливі документи, як-от посвідчення особи та готівку.
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