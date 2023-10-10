Израиль заявил об обстрелах с территории Сирии и Ливана

Израильские военные заявляют о ракетных атаках с территории Сирии и Ливана в ответ на военные действия ЦАХАЛ против палестинских террористов ХАМАС из сектора Газа.
Что известно об обстрелах Израиля с территории Сирии и Ливана
По информации израильских военных, вечером, 10 октября, территория Израиля была обстреляна со стороны Сирии.
Несколько позже израильские военные сообщили, что ведут артиллерийский и минометный огонь в направлении источника пусков на территории Сирии.
По информации израильского издания The Times of Israel со ссылкой на военных ЦАХАЛ, с территории Ливана по северной части Израиля было выпущено 15 ракет.
ХАМАС стремится втянуть Сирию и Ливан в войну против Израиля
По словам пресс-секретаря армии Израиля Маши Михельсон, террористы палестинской группировки ХАМАС стремятся втянуть в войну Сирию и Ливан.
Она отметила, что ХАМАС с самого начала атаки призвали "Хезболла", израильских арабов и палестинцев в Ливане, Сирии, а также в округе Иудеи и Самарии помочь им.
Михельсон подчеркнула, что боевики хотят уничтожить Израиль как государство и "убить как можно больше евреев". Она сказала, что боевики частично добились цели, так как за сутки убили больше евреев, чем за любой другой день после окончания Второй мировой войны.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-