Израиль заявил об обстрелах с территории Сирии и Ливана
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль заявил об обстрелах с территории Сирии и Ливана

Ракетные атаки по Израилю
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Источник:  online.ua

Израильские военные заявляют о ракетных атаках с территории Сирии и Ливана в ответ на военные действия ЦАХАЛ против палестинских террористов ХАМАС из сектора Газа.

Что известно об обстрелах Израиля с территории Сирии и Ливана

По информации израильских военных, вечером, 10 октября, территория Израиля была обстреляна со стороны Сирии.

Первоначальный отчет – некоторое время назад было обнаружено несколько пусков с территории Сирии по израильской территории, часть пусков пересекла израильскую территорию и, вероятно, упала на открытой местности, – говорится в сообщении израильских военных.

Несколько позже израильские военные сообщили, что ведут артиллерийский и минометный огонь в направлении источника пусков на территории Сирии.

По информации израильского издания The Times of Israel со ссылкой на военных ЦАХАЛ, с территории Ливана по северной части Израиля было выпущено 15 ракет.

Армия обороны Израиля сообщает, что 15 ракет были запущены из Ливана к северу Израиля около часа назад. Четыре снаряда были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол", а остальные упали на открытых территориях, не нанеся ущерба или раненым, - говорится в сообщении издания.

ХАМАС стремится втянуть Сирию и Ливан в войну против Израиля

По словам пресс-секретаря армии Израиля Маши Михельсон, террористы палестинской группировки ХАМАС стремятся втянуть в войну Сирию и Ливан.

Она отметила, что ХАМАС с самого начала атаки призвали "Хезболла", израильских арабов и палестинцев в Ливане, Сирии, а также в округе Иудеи и Самарии помочь им.

Михельсон подчеркнула, что боевики хотят уничтожить Израиль как государство и "убить как можно больше евреев". Она сказала, что боевики частично добились цели, так как за сутки убили больше евреев, чем за любой другой день после окончания Второй мировой войны.

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