Соединенные Штаты получили конкретные разведывательные данные, которые подвергают сомнению непосредственную причастность Ирана к планированию, финансированию или одобрению нападения на Израиль со стороны террористической группировки ХАМАС.

Разведданные США пока не подтверждают прямую причастность Ирана к нападению на Израиль.

Собеседники канала указывают: хотя первые разведданные не указывают на прямую причастность Ирана к нападению на Израиль, американская разведка пока не готова сделать окончательный вывод, так как продолжает сбор информации.

В то же время, они добавляют, что Иран традиционно оказывал ХАМАС значительную поддержку, в том числе оружием и деньгами, и это могло косвенным образом помочь террористической группировке в планировании нападения на Израиль.

Как США реагируют на войну в Израиле

10 октября американский лидер Джо Байден выступил с официальной речью, в ходе которой публично подтвердил поддержку Израиля со стороны США.

Кроме того, президент Штатов предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт.

Следует отметить, что еще 8 октября глава Белого дома приказал оказать дополнительную поддержку Израилю, чтобы поддержать страну во время войны с палестинскими террористами.

Как уже упоминалось ранее, нападение ХАМАС на Израиль 7 октября стало наибольшим обострением арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

Согласно последним данным, в Израиле погибли уже более 1200 человек, в секторе Газа их насчитывается более 900 человек.