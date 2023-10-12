Израиль наносит удары по элитным подразделениям ХАМАСа – видео

Израиль нанес "волну" ударов по элитным подразделениям ХАМАСа

Как сообщили в армии обороны Израиля, ЦАХАЛ нанес волны ударов по элитным силам "Нухба" террористической организации ХАМАС, нанося удары по оперативным командным центрам, используемым боевиками.

Элитные силы "Нухбы" состоят из террористов, отобранных высокопоставленными боевиками ХАМАС и предназначенных для проведения террористических атак, таких как засады, рейды, нападения, проникновение через террористические тоннели.

По данным ЦАХАЛа, "элитные силы Нухбы были одной из ведущих сил, проникших в Израиль".

Кроме того, самолеты ЦАХАЛА нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамли, старшему военно-морскому боевику ХАМАС в бригаде Рафах.

Резиденция Абу Шамли использовалась для хранения военно-морского оружия, предназначенного для атаки на Израиль.

Атака ХАМАС на Израиль: последние новости

Ночью 9 октября авиация Израиля начала ракетные удары по сектору Газа, поскольку цель полностью "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

Что важно понимать, ЦАХАЛ активно атакует не только здания командиров, но и дома абсолютно всех террористов.

Жители Сектора Газа говорят, что израильская армия больше не действует по упреждающему протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим.

Днем 9 октября солдаты ЦАХАЛ официально заявили, что они смогли восстановить контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.

Однако есть информация о том, что на территории все еще находятся боевики ХАМАС - их пытаются найти и ликвидировать.

Впоследствии стало известно, что Израиль объявил тотальную блокаду Сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал оставить этот регион без электричества, еды и топлива.

11 октября ХАМАС подтвердил ликвидацию одного из своих основателей шейха Абдель Фаттаха Духана.