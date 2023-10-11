В Израиле от атаки ХАМАС погиб третий украинец – МИД

В Израиле из-за войны с палестинскими боевиками движения ХАМАС погиб еще один украинец.

Число погибших украинцев в Израиле возросло

Число погибших украинцев в Израиле возросло до трех человек. Ранения получили по меньшей мере девять граждан Украины. Еще шесть граждан считают без вести пропавшими.

Также на попечении посольства находится мальчик, которого спасли в Сдероте. Он возобновляется после операции.

Штаб МИД Украины в Израиле уже обработал более тысячи заявок от украинцев. Около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов, поэтому продолжается работа по их возвращению. Также 170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. Штаб МИД прорабатывает пути выезда, но ситуация из-за боев очень сложная.

В Израиле работает штаб для помощи украинцам

Нельзя также не упомянуть, что в Израиле продолжает работать оперативный штаб для помощи украинцам.

За прошедшие сутки дипломатам удалось найти одного гражданина, пропавшего на юге Израиля.

Также они помогли украинской семье выехать из города Ашкелон, где сейчас ведутся ожесточенные бои, а также нашли временное жилье для двух семей на фоне отмененных авиарейсов.

По последним данным, в Израиле погибли более 1200 человек. Также известно о более чем 900 погибших в Секторе Газа.

МИД Израиля сообщил, что в результате боевых действий погибли более 50 иностранцев, среди них украинцы, граждане США, Непала, Аргентины, Британии, Канады, Таиланда.