Евросоюз срочно обратился к Украине на фоне войны в Израиле

Власти Европейской комиссии публично пообещали народу Украины, что атака ХАМАС на Израиль ни в коем случае не спровоцирует уменьшение поддержки нашей страны в войне против России.
ЕС обещает не уменьшать поддержку Украины из-за войны в Израиле
На фоне последних событий в Израиле все активнее начали распространяться слухи о том, что это может ударить по помощи Украине от ее международных партнеров.
Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер решил немедленно опровергнуть эту дезинформацию и успокоить украинцев.
Эрик Мамер призвал украинский народ обратить внимание на недавнюю речь президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Бордо.
Во внешнеполитической службе ЕС также отреагировали на опасения украинцев
По словам спикера внешнеполитической службы ЕС Петра Стано, возможные попытки команды российского диктатора Владимира Путина использовать войну в Израиле в свою пользу и ослабить позиции Украины станут темой экстренной встречи глав МИД Евросоюза 10 октября.
Он также публично пообещал, что внимание официального Брюсселя не будет перефокусировано с Украины.
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