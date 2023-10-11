Евросоюз срочно обратился к Украине на фоне войны в Израиле

Власти Европейской комиссии публично пообещали народу Украины, что атака ХАМАС на Израиль ни в коем случае не спровоцирует уменьшение поддержки нашей страны в войне против России.

ЕС обещает не уменьшать поддержку Украины из-за войны в Израиле

На фоне последних событий в Израиле все активнее начали распространяться слухи о том, что это может ударить по помощи Украине от ее международных партнеров.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер решил немедленно опровергнуть эту дезинформацию и успокоить украинцев.

Ничто и ни в коем случае не повлияет на поддержку, которую ЕС оказывает Украине. В этом не может быть никаких сомнений, – подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов о том, как война в Израиле может повлиять на поддержку Киева со стороны официального Брюсселя. Поделиться

Эрик Мамер призвал украинский народ обратить внимание на недавнюю речь президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Бордо.

Она еще раз подтвердила: мы стоим с украинским народом столько, сколько нужно в конфликте против России, – напомнил он. Поделиться

Во внешнеполитической службе ЕС также отреагировали на опасения украинцев

По словам спикера внешнеполитической службы ЕС Петра Стано, возможные попытки команды российского диктатора Владимира Путина использовать войну в Израиле в свою пользу и ослабить позиции Украины станут темой экстренной встречи глав МИД Евросоюза 10 октября.

Каждый раз, когда министры встречаются, они обсуждают события в Украине из-за их важности. Я только подчеркну: идея завтрашней встречи… обсудить, что случилось (в Израиле. – Ред.) и каким должен быть ответ Евросоюза в этом контексте, – подчеркнул Петер Стано. Поделиться

Он также публично пообещал, что внимание официального Брюсселя не будет перефокусировано с Украины.