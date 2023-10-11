Євросоюз терміново звернувся до України на тлі війни в Ізраїлі

Влада Європейської комісії публічно пообіцяла народу України, що атака ХАМАС на Ізраїль у жодному разі не спровокує зменшення підтримки нашої країни у війні проти Росії.
ЄС обіцяє не зменшувати підтримку України через війну в Ізраїлі
На тлі останніх подій в Ізраїлі дедалі активніше почали ширитися чутки, що це може вдарити по допомозі Україні від її міжнародних партнерів.
Речник Єврокомісії Ерік Мамер вирішив негайно спростувати цю дезінформацію та заспокоїти українців.
Ерік Мамер закликав український народ звернути увагу на нещодавню промову президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Бордо.
У зовнішньополітичній службі ЄС також відреагували на побоювання українців
За словами спікера зовнішньополітичної служби ЄС Петра Стано, ймовірні спроби команди російського диктатора Володимира Путіна використати війну в Ізраїлі на свою користь та послабити позиції України стануть темою екстреної зустрічі глав МЗС Євросоюзу 10 жовтня.
Він також публічно пообіцяв, що увага офіційного Брюсселю не буде перефокусована від України.
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