Євросоюз терміново звернувся до України на тлі війни в Ізраїлі
Категорія
Політика
Дата публікації

Євросоюз терміново звернувся до України на тлі війни в Ізраїлі

прапор ЄС, прапор Ізраїля
Джерело:  Європейська правда

Влада Європейської комісії публічно пообіцяла народу України, що атака ХАМАС на Ізраїль у жодному разі не спровокує зменшення підтримки нашої країни у війні проти Росії.

ЄС обіцяє не зменшувати підтримку України через війну в Ізраїлі

На тлі останніх подій в Ізраїлі дедалі активніше почали ширитися чутки, що це може вдарити по допомозі Україні від її міжнародних партнерів.

Речник Єврокомісії Ерік Мамер вирішив негайно спростувати цю дезінформацію та заспокоїти українців.

Ніщо і в жодному випадку не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні. У цьому не може бути жодного сумніву, – наголосив він, відповідаючи на запитання журналістів про те, як війна в Ізраїль може вплинути на підтримку Києва з боку офіційного Брюсселю.

Ерік Мамер закликав український народ звернути увагу на нещодавню промову президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Бордо.

Вона ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти Росії, – нагадав він.

У зовнішньополітичній службі ЄС також відреагували на побоювання українців

За словами спікера зовнішньополітичної служби ЄС Петра Стано, ймовірні спроби команди російського диктатора Володимира Путіна використати війну в Ізраїлі на свою користь та послабити позиції України стануть темою екстреної зустрічі глав МЗС Євросоюзу 10 жовтня.

Щоразу, коли міністри зустрічаються, вони обговорюють події в Україні через їхню важливість. Я тільки підкреслю: ідея завтрашньої зустрічі… обговорити, що трапилося (в Ізраїлі. – Ред.) і якою повинна бути відповідь Євросоюзу у цьому контексті, – наголосив Петер Стано.

Він також публічно пообіцяв, що увага офіційного Брюсселю не буде перефокусована від України.

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