Армия Израиля переходит в наступление на боевиков ХАМАС в Газе

Израильская армия переходит к полноценному наступлению на боевиков террористической палестинской группировки на территории сектора Газа. Террористы пожалеют о нападении на Израиль.
Что известно о военном ответе Израиля на атаку террористов ХАМАС
По словам главы Минобороны Израиля Йоава Галланта, израильские военные проведут операцию на территории сектора Газа с целью изменить условия автономии.
Министр добавил, что ХАМАС пожалеет об этом моменте, а Газа никогда не вернется к тому, что было.
Также он сказал, что кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, переживших Холокост, Израиль уничтожит врагов всеми силами и без компромиссов.
Как США и НАТО поддерживают Израиль в войне против ХАМАС
В частности глава Минобороны Израиля примет участие во встрече глав министерств обороны стран НАТО.
По информации издания The Jerusalem Post, неназванный западный чиновник рассказал, что Галант примет участие в формате видеоконференции.
По словам источника, ранее планировалось, что на встрече в Брюсселе будут обсуждаться только война в Украине и миссии НАТО в Косово и Ираке, но после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в субботу чиновники решили провести заседание с участием Галанта.
При этом США рассматривают возможность отправки к берегам Израиля второму авианосцу.
По словам анонимного американского чиновника, авианосец США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" и сопровождавшие его корабли должны были отправиться на Ближний Восток еще несколько месяцев назад и находиться там уже на этой неделе.
По словам чиновника, ожидается, что авианосец прибудет в регион примерно через две недели.
Авианосец США "Джеральд Р. Форд" и сопровождающие его корабли, часть из которых имеют ядерный потенциал, должны прибыть к берегам Израиля уже сегодня, 10 октября.
При этом президент США Джо Байден предупредил страны, которые заинтересованы в том, чтобы вмешаться в происходящее в Израиле и предостерег их от такого решения.
Он напомнил, что США усилили свое военное присутствие в регионе, в частности, перебросили туда свой крупнейший авианосец.
С 7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел уже 3 разговора с Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис.
В ходе разговора обсуждалась поддержка Израиля со стороны США.
Белый дом планирует в ближайшее время опубликовать разговор.
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