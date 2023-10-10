Армия Израиля переходит в наступление на боевиков ХАМАС в Газе
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Мир
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Армия Израиля переходит в наступление на боевиков ХАМАС в Газе

Война в Израиле
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Источник:  The Times of Israel

Израильская армия переходит к полноценному наступлению на боевиков террористической палестинской группировки на территории сектора Газа. Террористы пожалеют о нападении на Израиль.

Что известно о военном ответе Израиля на атаку террористов ХАМАС

По словам главы Минобороны Израиля Йоава Галланта, израильские военные проведут операцию на территории сектора Газа с целью изменить условия автономии.

Я снял все ограничения, мы возобновили контроль над территорией и переходим к полноценному наступлению. ХАМАС хотел перемен в секторе Газа, он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что он думал. Это займет недели или месяцы

Министр добавил, что ХАМАС пожалеет об этом моменте, а Газа никогда не вернется к тому, что было.

Также он сказал, что кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, переживших Холокост, Израиль уничтожит врагов всеми силами и без компромиссов.

Как США и НАТО поддерживают Израиль в войне против ХАМАС

В частности глава Минобороны Израиля примет участие во встрече глав министерств обороны стран НАТО.

По информации издания The Jerusalem Post, неназванный западный чиновник рассказал, что Галант примет участие в формате видеоконференции.

По словам источника, ранее планировалось, что на встрече в Брюсселе будут обсуждаться только война в Украине и миссии НАТО в Косово и Ираке, но после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в субботу чиновники решили провести заседание с участием Галанта.

При этом США рассматривают возможность отправки к берегам Израиля второму авианосцу.

По словам анонимного американского чиновника, авианосец США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" и сопровождавшие его корабли должны были отправиться на Ближний Восток еще несколько месяцев назад и находиться там уже на этой неделе.

По словам чиновника, ожидается, что авианосец прибудет в регион примерно через две недели.

Авианосец США "Джеральд Р. Форд" и сопровождающие его корабли, часть из которых имеют ядерный потенциал, должны прибыть к берегам Израиля уже сегодня, 10 октября.

При этом президент США Джо Байден предупредил страны, которые заинтересованы в том, чтобы вмешаться в происходящее в Израиле и предостерег их от такого решения.

Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, которая думает поучаствовать в этой ситуации, я хочу вам сказать: не делайте этого

Он напомнил, что США усилили свое военное присутствие в регионе, в частности, перебросили туда свой крупнейший авианосец.

И мы готовы опрокинуть дополнительные силы и средства в случае необходимости

С 7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел уже 3 разговора с Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис.

В ходе разговора обсуждалась поддержка Израиля со стороны США.

Белый дом планирует в ближайшее время опубликовать разговор.

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