Армія Ізраїлю переходить у наступ на бойовиків ХАМАС у Газі

Ізраїльска армія переходить до повноцінного наступу на бойовиків терористичного палестинського угруповання на території сектора Газа. Терористи пошкодують про напад на Ізраїль.

Що відомо про військову відповідь Ізраїля на атаку терористів ХАМАС

За словами глави Міноборони Ізраїля Йоава Галланта, ізраїльські військові проведуть операцію на території сектора Газа із метою змінити умови в автономії.

Я зняв усі обмеження, ми відновили контроль над територією і переходимо до повноцінного наступу. ХАМАС хотів змін у секторі Газа, він зміниться на 180 градусів порівняно з тим, що він думав. Це займе тижні чи місяці Поширити

Міністр додав, що ХАМАС пошкодує про цей момент, а Газа ніколи не повернеться до того, що було.

Також він сказав, що хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, які пережили Голокост, Ізраїль знищить ворогів усіма силами і без компромісів.

Як США та НАТО підтримують Ізраїль у війні проти ХАМАС

Зокрема, глава Міноборони Ізраїля візьме участь у зустрічі глав міністерств оборони країн НАТО.

За інформацією видання The Jerusalem Post, неназваний західний чиновник розповів, що Галант візьме участь у форматі відеоконференції.

За словами джерела, раніше планувалося, що на зустрічі у Брюсселі обговорюватимуться лише війна в Україні та місії НАТО в Косово та Іраку, але після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у суботу чиновники окремо вирішили провести засідання за участю Галанта.

При цьому США розглядають можливість відправки до берегів Ізраїля другого авіаносця.

За словами анонімного американського чиновника, авіаносець США "Дуайт Д. Ейзенхауер" і кораблі, які його супроводжували, повинні були вирушити на Близький Схід ще кілька місяців тому і перебувати там вже цього тижня.

За словами чиновника, очікується, що авіаносець прибуде в регіон приблизно за два тижні.

Авіаносець США "Джеральд Р. Форд" і кораблі, що супроводжують його, частина з яких мають ядерний потенціал, повинні прибути до берегів Ізраїлю вже сьогодні, 10 жовтня.

При цьому президент США Джо Байден попередив країни, які мають зацікавленність у тому, щоб втрутитись у те, що відбувається в Ізраїлі і застеріг їх від такого рішення.

Дозвольте мені ще раз сказати будь-якій країні, будь-якій організації, яка думає взяти участь у цій ситуації, я хочу вам сказати: не робіть цього Поширити

Він нагадав, що США посилили свою військову присутність у регіоні, зокрема перекинули туди свій найбільший авіаносець.

І ми готові перекинути додаткові сили та засоби у разі потреб Поширити

Від 7 жовтня прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху провів вже 3 розмови з Байденом та віцепрезидентом Камалою Гарріс.

Під час розмови обговорювалась підтримка Ізраїля з боку США.

Білий дім планує найближчим часом опублікувати текст розмови.