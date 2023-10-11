В Ізраїлі від атаки ХАМАС загинув третій українець — МЗС

У Ізраїлі через війну з палестинськими бойовиками руху ХАМАС загинув ще один українець.

Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла

Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до трьох осіб. Поранення отримали щонайменше дев'ять громадян України. Ще шість громадян вважають безвісти зниклими.

Також під опікою посольства знаходиться хлопчик, якого врятували у Сдероті. Він відновлюється після операції.

Штаб МЗС України в Ізраїлі вже опрацював понад тисячу заявок від українців. Майже 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси, тому триває робота з їхнього повернення. Також 170 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Гази. Штаб МЗС опрацьовує шляхи виїзду, але ситуація через бої дуже складна.

У Ізраїлі працює штаб для допомоги українцям

Не можна також не згадати про те, що в Ізраїлі продовжує працювати оперативний штаб для допомоги українцям.

Протягом минулої доби дипломатам вдалося знайти одного громадянина, який зник на півдні Ізраїлю.

Також вони допомогли українській родині виїхати із міста Ашкелон, де наразі точаться запеклі бої, а також знайшли тимчасове житло для двох родин на тлі скасованих авіарейсів.

За останніми даними, в Ізраїлі загинуло понад 1200 людей. Також відомо про понад 900 загиблих у Секторі Гази.

МЗС Ізраїлю повідомив, що внаслідок бойових дій загинуло понад 50 іноземців, серед них українці, громадяни США, Непалу, Аргентини, Британії, Канади, Таїланду.