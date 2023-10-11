В сети появились фото Сектора Газа после ударов Израиля

После того, как террористы ХАМАС напали на Израиль, ЦАХАЛ нанес ответные удары по Сектору Газы, в результате чего возникли значительные разрушения.
Появились спутниковые снимки Сектора Газа после ударов Израиля
Изображение дрона от Maxar Technologies показывает взрыв от авиаудара по Газе. На другом снимке видны разрушенные и обгоревшие жилые дома.
На снимках также зафиксированы разрушения мечети Аль-Суси и Аль-Гарби в Газе.
Атака ХАМАС на Израиль: последние новости
Ночью 9 октября авиация Израиля начала ракетные удары по сектору Газа, поскольку цель полностью "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".
Что важно понимать, ЦАХАЛ активно атакует не только здания командиров, но и дома абсолютно всех террористов.
Жители Сектора Газа говорят, что израильская армия больше не действует по упреждающему протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим.
Днем 9 октября солдаты ЦАХАЛ официально заявили, что они смогли восстановить контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
Однако есть информация о том, что на территории все еще находятся боевики ХАМАС - их пытаются найти и ликвидировать.
Впоследствии стало известно, что Израиль объявил тотальную блокаду Сектора Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал оставить этот регион без электричества, еды и топлива.
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