Не делайте этого. В армии Израиля срочно обратились ко всем украинцам

Старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин призвал всех украинцев сосредоточиться на нуждах Вооруженных Сил Украины, а не начинать донатить ЦАХАЛ.

В Израиле призывают украинцев прежде всего помогать ВСУ

Игаль Левин – известный израильский военный, а также блогер-аналитик, родившийся в 1986 году в Одессе.

Его семья переехала в Израиль, когда ему было девять лет.

Игаль Левин не только освещает главные события войны ХАМАС против Израиля, а также регулярно сообщает народ своей страны о том, что происходит в Украине.

С первого дня полномасштабного вторжения в РФ он публично поддерживает наш народ и нашу армию.

На фоне последних новостей о том, что многие граждане Украины ищут разные способы, чтобы поддержать Израиль во время его войны с ХАМАС, он распространил такое обращение к украинцам:

Из Украины тут сообщили, что появилось множество сборов для израильской армии. Броники, каски, тепловизоры, коптеры, чуть ли не снайперские винтовки. Сейчас на эмоциях полезут из всех щелей находчивые твари, которые будут тянуть деньги. Не надо - донатьте на ВСУ, им нужнее. Мы тут сами справимся, в снаряжении недостатка не будет, нам уже перебрасывают с американских складов. Мы сами обеспечим свою армию, занимайтесь своей. Поделиться

Игаль Левин призывает украинцев не игнорировать этот призыв, отдавая свои деньги мошенникам, а также не забывать о помощи Вооруженным силам Украины.

Война ХАМАС против Израиля: последние новости

9 октября террористы ХАМАС начали угрожать казнить на камеры заложников в ответ на удары израильской армии.

С этого часа любой обстрел наших людей, находящихся в безопасности своих домов, без предупреждения будет сопровождаться казнью гражданских заложников, которая будет транслироваться на видео и аудио, - цинично заявили террористы. Поделиться

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.

Кроме того, ХАМАС цинично объявил дату "мирового еврейского погрома" – 13 октября.

ЦАХАЛ после этих угроз объявил о следующем этапе ударов по Сектору Газа.