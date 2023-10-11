Не делайте этого. В армии Израиля срочно обратились ко всем украинцам

Старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин призвал всех украинцев сосредоточиться на нуждах Вооруженных Сил Украины, а не начинать донатить ЦАХАЛ.
В Израиле призывают украинцев прежде всего помогать ВСУ
Игаль Левин – известный израильский военный, а также блогер-аналитик, родившийся в 1986 году в Одессе.
Его семья переехала в Израиль, когда ему было девять лет.
Игаль Левин не только освещает главные события войны ХАМАС против Израиля, а также регулярно сообщает народ своей страны о том, что происходит в Украине.
С первого дня полномасштабного вторжения в РФ он публично поддерживает наш народ и нашу армию.
На фоне последних новостей о том, что многие граждане Украины ищут разные способы, чтобы поддержать Израиль во время его войны с ХАМАС, он распространил такое обращение к украинцам:
Игаль Левин призывает украинцев не игнорировать этот призыв, отдавая свои деньги мошенникам, а также не забывать о помощи Вооруженным силам Украины.
Война ХАМАС против Израиля: последние новости
9 октября террористы ХАМАС начали угрожать казнить на камеры заложников в ответ на удары израильской армии.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.
Кроме того, ХАМАС цинично объявил дату "мирового еврейского погрома" – 13 октября.
ЦАХАЛ после этих угроз объявил о следующем этапе ударов по Сектору Газа.
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