Не робіть цього. В армії Ізраїля терміново звернулися до усіх українців
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Не робіть цього. В армії Ізраїля терміново звернулися до усіх українців

Ігаль Левін

Старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін закликав усіх українців зосередитися на потребах Збройних Сил України, а не починати донатити ЦАХАЛ.

В Ізраїлі закликають українців насамперед допомагати ЗСУ

Ігаль Левін — відомий ізраїльський військовий, а також блогер-аналітик, який народився 1986 року в Одесі.

Його родина переїхала до Ізраїлю, коли йому було дев'ять років.

Станом на сьогодні Ігаль Левін не лише висвітлює головні події війни ХАМАС проти Ізраїля, а також регулярно повідомляє народ своєї країни про те, що відбувається в Україні.

З першого дня повномасштабного вторгнення РФ він публічно підтримує наш народ та нашу армію.

На тлі останніх новин про те, що багато громадян України шукають різноманітні способи, щоб підтримати Ізраїль під час його війни з ХАМАС, він поширив таке звернення до українців:

З України повідомили, що з'явилося безліч зборів для ізраїльської армії. Броніки, каски, тепловізори, коптери та навіть снайперські гвинтівки. Зараз на емоціях вилізуть з усіх щілин винахідливі тварюки, які тягнутимуть гроші. Не треба, не робіть цього! Донатьте на ЗСУ, їм потрібніше. Ми тут самі впораємося, у спорядженні не буде браку, нам уже перекидають з американських складів. Ми самі забезпечимо свою армію, займайтеся своєю.

Ігаль Левін закликає українців не ігнорувати цей заклик, віддаючи свої гроші шахраям,а також не забувати про допомогу Збройним силам України.

Війна ХАМАС проти Ізраїлю: останні новини

9 жовтня терористи ХАМАС почали погрожувати страчувати на камери заручників у відповідь на удари ізраїльської армії.

З цієї години будь-який обстріл наших людей, які перебувають у безпеці своїх домівок, без попередження, буде супроводжуватися стратою цивільних заручників, яка буде транслюватися на відео і аудіо, - цинічно заявили терористи.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.

Окрім того, ХАМАС цинічно оголосив дату "світового єврейського погрому" - 13 жовтня.

ЦАХАЛ після цих погроз оголосив про наступний етап ударів по Сектору Газа.

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