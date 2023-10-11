Не робіть цього. В армії Ізраїля терміново звернулися до усіх українців

Старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін закликав усіх українців зосередитися на потребах Збройних Сил України, а не починати донатити ЦАХАЛ.
В Ізраїлі закликають українців насамперед допомагати ЗСУ
Ігаль Левін — відомий ізраїльський військовий, а також блогер-аналітик, який народився 1986 року в Одесі.
Його родина переїхала до Ізраїлю, коли йому було дев'ять років.
Станом на сьогодні Ігаль Левін не лише висвітлює головні події війни ХАМАС проти Ізраїля, а також регулярно повідомляє народ своєї країни про те, що відбувається в Україні.
З першого дня повномасштабного вторгнення РФ він публічно підтримує наш народ та нашу армію.
На тлі останніх новин про те, що багато громадян України шукають різноманітні способи, щоб підтримати Ізраїль під час його війни з ХАМАС, він поширив таке звернення до українців:
Ігаль Левін закликає українців не ігнорувати цей заклик, віддаючи свої гроші шахраям,а також не забувати про допомогу Збройним силам України.
Війна ХАМАС проти Ізраїлю: останні новини
9 жовтня терористи ХАМАС почали погрожувати страчувати на камери заручників у відповідь на удари ізраїльської армії.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.
Окрім того, ХАМАС цинічно оголосив дату "світового єврейського погрому" - 13 жовтня.
ЦАХАЛ після цих погроз оголосив про наступний етап ударів по Сектору Газа.
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