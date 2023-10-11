США вперше пояснили відсутність свого попередження про атаку ХАМАС на Ізраїль
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США вперше пояснили відсутність свого попередження про атаку ХАМАС на Ізраїль

Білий дім
Джейк Салліван

Як заявляють у команді американського лідера Джо Байдена, розвідка США взагалі не бачила ознак підготовки масштабної атаки на Ізраїль з боку терористичного угруповання ХАМАС.

США не знали, що ХАМАС планує атакувати Ізраїль

Американські журналісти поцікавилися у представників Білого дому, чи мала американська розвідка хоч якісь дані, які б вказували на підготовку до нападу ХАМАС на Ізраїль.

За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, ані розвідка Штатів, ані адміністрація Джо Байдена взагалі не мали таких даних.

Ми не бачили нічого, що вказувало б на розгортання атаки такого типу, так само як і ізраїльтяни, – зазначив він

Також журналісти запитали у Джейка Саллівана, як офіційний Тель-Авів міг пропустити цей напад.

Представник Білого дому відверто зізнався, що також не знає відповідь на це запитання.

Вочевидь ізраїльський уряд приділяє велику увагу своїм розвідувальним можливостям щодо ХАМАС, щодо Західного берега річки Йордан, щодо Хезболли. І чому вони не були попереджені про це – це не те питання, на яке я можу відповісти з цієї трибуни, – додав Салліван.

Як США реагують на війну в Ізраїлі

10 жовтня американський лідер Джо Байден виступив з офіційною промовою, під час якої публічно підтвердив підтримку Ізраїлю з боку США.

Окрім того, президент Штатів застеріг треті сторони від втручання у конфлікт.

Варто зазначити, що ще 8 жовтня очільник Білого дому наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю, щоб підтримати країну під час її війни з палестинськими терористами.

Як уже згадувалося раніше, напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня став найбільшим загостренням арабо-ізраїльського конфлікту протягом останніх 50 років.

Згідно з останніми даними, в Ізраїлі загинуло уже понад 1200 людей, у секторі Газа їх налічується понад 900.

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