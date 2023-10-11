США вперше пояснили відсутність свого попередження про атаку ХАМАС на Ізраїль

Як заявляють у команді американського лідера Джо Байдена, розвідка США взагалі не бачила ознак підготовки масштабної атаки на Ізраїль з боку терористичного угруповання ХАМАС.
США не знали, що ХАМАС планує атакувати Ізраїль
Американські журналісти поцікавилися у представників Білого дому, чи мала американська розвідка хоч якісь дані, які б вказували на підготовку до нападу ХАМАС на Ізраїль.
За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, ані розвідка Штатів, ані адміністрація Джо Байдена взагалі не мали таких даних.
Також журналісти запитали у Джейка Саллівана, як офіційний Тель-Авів міг пропустити цей напад.
Представник Білого дому відверто зізнався, що також не знає відповідь на це запитання.
Як США реагують на війну в Ізраїлі
10 жовтня американський лідер Джо Байден виступив з офіційною промовою, під час якої публічно підтвердив підтримку Ізраїлю з боку США.
Окрім того, президент Штатів застеріг треті сторони від втручання у конфлікт.
Варто зазначити, що ще 8 жовтня очільник Білого дому наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю, щоб підтримати країну під час її війни з палестинськими терористами.
Як уже згадувалося раніше, напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня став найбільшим загостренням арабо-ізраїльського конфлікту протягом останніх 50 років.
Згідно з останніми даними, в Ізраїлі загинуло уже понад 1200 людей, у секторі Газа їх налічується понад 900.
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