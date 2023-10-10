"Вагнерівці" готували терористів ХАМАС до атаки на Ізраїль — ЦНС

Частина бойовиків ПВК "Вагнера", які виїхали з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені до підготовки та передачі бойового досвіду терористам ХАМАС.

Інструктори “Вагнер” готували ХАМАС до атаки на Ізраїль

Зазначається, що ключовими напрямами підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу.

У ЦНС додають, що тільки росіяни серед союзників ХАМАСу мають досвід застосування безпілотників з механізмами скиду. Саме його найманці й передавали бойовикам під час навчань в країнах Африки.

Атака ХАМАС на Ізраїль: останні новини

Вночі 9 жовтня авіація Ізраїлю розпочала ракетні удари по сектору Газа, оскільки має на меті повністю "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Що важливо розуміти, ЦАХАЛ активно атакує не лише будинки командирів, а будинки абсолютно усіх терористів.

Жителі Сектора Газа кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.

Вдень 9 жовтня солдати ЦАХАЛ офіційно заявили про те, що вони змогли відновити контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Однак є інформація про те, що на території все ще перебувають бойовики ХАМАС - їх наразі намагаються знайти та ліквідувати.

Згодом також стало відомо, що Ізраїль оголосив тотальну блокаду Сектора Газа.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав залишити цей регіон без електрики, їжі та палива.