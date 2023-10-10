"Вагнеровцы" готовили террористов ХАМАС к атаке на Израиль – ЦНС
Категория
Мир
Дата публикации

"Вагнеровцы" готовили террористов ХАМАС к атаке на Израиль – ЦНС

ХАМАС
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Источник:  ЦНС

Часть боевиков ППК "Вагнера", выехавших из Беларуси в направлении стран Африки, были вовлечены в подготовку и передачу боевого опыта террористам ХАМАС.

Инструкторы "Вагнер" готовили ХАМАС к атаке на Израиль.

Отмечается, что ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стало обучение штурму и применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывного материала.

В ЦНС добавляют, что только россияне среди союзников ХАМАС имеют опыт применения беспилотников с механизмами сброса. Именно его наемники передавали боевикам во время учений в странах Африки.

Атака ХАМАС на Израиль: последние новости

Ночью 9 октября авиация Израиля начала ракетные удары по сектору Газа, поскольку цель полностью "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

Что важно понимать, ЦАХАЛ активно атакует не только здания командиров, но и дома абсолютно всех террористов.

Жители Сектора Газа говорят, что израильская армия больше не действует по упреждающему протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим.

Днем 9 октября солдаты ЦАХАЛ официально заявили, что они смогли восстановить контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.

Однако есть информация о том, что на территории все еще находятся боевики ХАМАС - их пытаются найти и ликвидировать.

Впоследствии стало известно, что Израиль объявил тотальную блокаду Сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал оставить этот регион без электричества, еды и топлива.

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