США впервые объяснили отсутствие своего предупреждения об атаке ХАМАС на Израиль

Как заявляют в команде американского лидера Джо Байдена, разведка США вообще не видела признаков подготовки масштабной атаки на Израиль со стороны террористической группировки ХАМАС.

США не знали, что ХАМАС планирует атаковать Израиль

Американские журналисты поинтересовались у представителей Белого дома, имела ли американская разведка хоть какие-то данные, указывающие на подготовку к нападению ХАМАС на Израиль.

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, ни разведка Штатов, ни администрация Джо Байдена вообще не располагали такими данными.

Мы не видели ничего, что указывало бы на развертывание атаки такого типа, равно как и израильтяне, – отметил он. Поделиться

Также журналисты спросили у Джейка Салливана, как официальный Тель-Авив мог пропустить это нападение.

Представитель Белого дома откровенно признался, что тоже не знает ответа на этот вопрос.

Очевидно, израильское правительство уделяет большое внимание своим разведывательным возможностям относительно ХАМАС, Западного берега реки Иордан, Хезболлы. И почему они не были предупреждены об этом – это не тот вопрос, на который я могу ответить с этой трибуны, – добавил Салливан. Поделиться

Как США реагируют на войну в Израиле

10 октября американский лидер Джо Байден выступил с официальной речью, в ходе которой публично подтвердил поддержку Израиля со стороны США.

Кроме того, президент Штатов предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт.

Следует отметить, что еще 8 октября глава Белого дома приказал оказать дополнительную поддержку Израилю, чтобы поддержать страну во время войны с палестинскими террористами.

Как уже упоминалось ранее, нападение ХАМАС на Израиль 7 октября стало наибольшим обострением арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

Согласно последним данным, в Израиле погибли уже более 1200 человек, в секторе Газа их насчитывается более 900 человек.