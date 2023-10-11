У мережі зʼявилися фото Сектору Гази після ударів Ізраїлю

Після того, як терористи ХАМАС напали на Ізраїль, ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь по Сектору Гази, внаслідок чого виникли значні руйнування.

Зʼявилися супутникові знімки Сектору Гази після ударів Ізраїлю

Зображення дрона від Maxar Technologies показує вибух від авіаудару по Газі. На іншому знімку видно зруйновані та обгорілі житлові будинки.

На знімках також зафіксовані руйнування мечеті Аль-Сусі та Аль-Гарбі в Газі.

Фото – nbcnews.com

Фото – nbcnews.com

Фото – nbcnews.com

Атака ХАМАС на Ізраїль: останні новини

Вночі 9 жовтня авіація Ізраїлю розпочала ракетні удари по сектору Газа, оскільки має на меті повністю "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Що важливо розуміти, ЦАХАЛ активно атакує не лише будинки командирів, а будинки абсолютно усіх терористів.

Жителі Сектора Газа кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.

Вдень 9 жовтня солдати ЦАХАЛ офіційно заявили про те, що вони змогли відновити контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Однак є інформація про те, що на території все ще перебувають бойовики ХАМАС - їх наразі намагаються знайти та ліквідувати.

Згодом також стало відомо, що Ізраїль оголосив тотальну блокаду Сектора Газа.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав залишити цей регіон без електрики, їжі та палива.