Виправдовують атаку ХАМАС. Росія та Білорусь не підтримали Ізраїль

Підтримки Ізраїлю під час атаки ХАМАС від Росії та Білорусі не було. Ці країни виправдовують дії террористів.
Росія та Білорусь не підтримують Ізраїль
У Ізраїлі триває війна з ХАМАС. Водночас не всі країни висловили підтримку Ізраїлю у боротьбі проти бойовиків, зокрема, Росія та Білорусь мовчать та виправдовують організацію.
Президент Росії Володимир Путін жодного разу не говорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Проте у російських ЗМІ пишуть, що "Ізраїль перетворив Газу на концтабір, це повстання в'язнів у гетто".
Путін вперше заговорив про війну під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку. Тоді він закликав вирішити палестинську проблему шляхом створення суверенної палестинської держави. Ы сказав, що теперішні події – результат намагань Вашингтона вирішити конфлікт, не враховуючи інтереси палестинців.
Російський президент не засуджував ХАМАС і не висловлював підтримки Ізраїлю, хоча раніше наполягав на тому, що є прихильником безпеки останнього.
Російські коментатори високо оцінили військовий потенціал ХАМАС. Однак причиною такої зміни у політичних та дипломатичних вподобаннях Росії є підтримка США Ізраїлю та України.
Днями у Росії відбулась акція для вшанування пам'яті загиблих в Ізраїлі. Це не сподобалося владі, тож вони затримали громадянина, який був серед тих, хто прийшов висловити співчуття, і ніс плакат проти тероризму.
Низка акаунтів у телеграмі, а також блогери і пропагандисти висловлювали підтримку ХАМАС.
Один з каналів опублікував жорстке відео вбивства ізраїльських дітей і написав поруч, що це "помста за вбивства палестинських дітей".
Заступник голови Ради безпеки Росії, експрезидент Росії Дмітрій Медвєдєв звинуватив США в тому, що замість того, щоб вирішувати палестино-ізраїльський конфлікт, вони протиставляють дві "близькі нації" – Росію та Україну. Він звинуватив Сполучені Штати в "розпалюванні конфліктів на землі".
Речниця МЗС Росії Марія Захарова не засуджувала ХАМАС.
Російські ЗМІ порівнювали ситуацію у Секторі Гази з концентраційними таборами в нацистській Німеччині. На сайті одного із кремлівських медіа мовиться:
Один із білоруських журналістів заявив, що "перемога Палестини насправді також є перемогою Білорусі та Росії". Він закликав підірвати термоядерну бомбу над Ізраїлем. Він переконаний, що палестинці демонструють опозицію "фашистським діям Ізраїлю".
Відповідь посольства Росії в Ізраїлі
Посольство Росії в Ізраїлі попросили відповісти, чому Росія не підтримує державу у війні і чому не засуджує ХАМАС.
Російська сторона чітко висловила свою позицію – неприпустимо чинити будь-яке насильство, завдавати шкоди, вбивати мирних жителів (з обох сторін) або брати в заручники жінок і дітей.
У повідомленні російського МЗС також жодним словом не згадується, яка сторона напала і вбивала.
Вони висловили "найглибші співчуття у зв’язку з трагічними подіями, які спричинили багато жертв". У посольстві також висловили впевненість, що палестинська держава буде створена в межах кордонів 1967 року зі Східним Єрусалимом як її столицею, яка існуватиме поряд з Ізраїлем у мирі та безпеці.
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