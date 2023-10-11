Помер шейх Абдель Фаттах Духан.
ХАМАС підтвердив ліквідацію одного зі своїх засновників шейха Абдель Фаттаха Духана
Зазначається, що він був одним із засновників руху ХАМАС.
Атака ХАМАС на Ізраїль: останні новини
Вночі 9 жовтня авіація Ізраїлю розпочала ракетні удари по сектору Газа, оскільки має на меті повністю "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".
Що важливо розуміти, ЦАХАЛ активно атакує не лише будинки командирів, а будинки абсолютно усіх терористів.
Жителі Сектора Газа кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.
Вдень 9 жовтня солдати ЦАХАЛ офіційно заявили про те, що вони змогли відновити контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.
Однак є інформація про те, що на території все ще перебувають бойовики ХАМАС - їх наразі намагаються знайти та ліквідувати.
Згодом також стало відомо, що Ізраїль оголосив тотальну блокаду Сектора Газа.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав залишити цей регіон без електрики, їжі та палива.
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