ХАМАС підтвердив ліквідацію одного зі своїх засновників шейха Абдель Фаттаха Духана

Помер шейх Абдель Фаттах Духан, який був одним із перших засновників ХАМАС, — йдеться у повідомленні. Поширити

Зазначається, що він був одним із засновників руху ХАМАС.

Атака ХАМАС на Ізраїль: останні новини

Вночі 9 жовтня авіація Ізраїлю розпочала ракетні удари по сектору Газа, оскільки має на меті повністю "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Що важливо розуміти, ЦАХАЛ активно атакує не лише будинки командирів, а будинки абсолютно усіх терористів.

Жителі Сектора Газа кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.

Вдень 9 жовтня солдати ЦАХАЛ офіційно заявили про те, що вони змогли відновити контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Однак є інформація про те, що на території все ще перебувають бойовики ХАМАС - їх наразі намагаються знайти та ліквідувати.

Згодом також стало відомо, що Ізраїль оголосив тотальну блокаду Сектора Газа.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав залишити цей регіон без електрики, їжі та палива.