ХАМАС підтвердив ліквідацію одного зі своїх засновників шейха Абдель Фаттаха Духана
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ХАМАС підтвердив ліквідацію одного зі своїх засновників шейха Абдель Фаттаха Духана

ХАМАС

Помер шейх Абдель Фаттах Духан.

ХАМАС підтвердив ліквідацію одного зі своїх засновників шейха Абдель Фаттаха Духана

Помер шейх Абдель Фаттах Духан, який був одним із перших засновників ХАМАС, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він був одним із засновників руху ХАМАС.

Атака ХАМАС на Ізраїль: останні новини

Вночі 9 жовтня авіація Ізраїлю розпочала ракетні удари по сектору Газа, оскільки має на меті повністю "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Що важливо розуміти, ЦАХАЛ активно атакує не лише будинки командирів, а будинки абсолютно усіх терористів.

Жителі Сектора Газа кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.

Вдень 9 жовтня солдати ЦАХАЛ офіційно заявили про те, що вони змогли відновити контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Однак є інформація про те, що на території все ще перебувають бойовики ХАМАС - їх наразі намагаються знайти та ліквідувати.

Згодом також стало відомо, що Ізраїль оголосив тотальну блокаду Сектора Газа.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав залишити цей регіон без електрики, їжі та палива.

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