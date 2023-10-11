ХАМАС подтвердил ликвидацию одного из своих основателей шейха Абдель Фаттаха Духана
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Мир
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ХАМАС подтвердил ликвидацию одного из своих основателей шейха Абдель Фаттаха Духана

ХАМАС
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Умер шейх Абдель Фаттах Духан.

ХАМАС подтвердил ликвидацию одного из своих основателей шейха Абдель Фаттаха Духана

Умер шейх Абдель Фаттах Духан, который был одним из первых основателей ХАМАС, говорится в сообщении.

Отмечается, что он являлся одним из основателей движения ХАМАС.

Атака ХАМАС на Израиль: последние новости

Ночью 9 октября авиация Израиля начала ракетные удары по сектору Газа, поскольку цель полностью "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

Что важно понимать, ЦАХАЛ активно атакует не только здания командиров, но и дома абсолютно всех террористов.

Жители Сектора Газа говорят, что израильская армия больше не действует по упреждающему протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим.

Днем 9 октября солдаты ЦАХАЛ официально заявили, что они смогли восстановить контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.

Однако есть информация о том, что на территории все еще находятся боевики ХАМАС - их пытаются найти и ликвидировать.

Впоследствии стало известно, что Израиль объявил тотальную блокаду Сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал оставить этот регион без электричества, еды и топлива.

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