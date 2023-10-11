Умер шейх Абдель Фаттах Духан.
ХАМАС подтвердил ликвидацию одного из своих основателей шейха Абдель Фаттаха Духана
Отмечается, что он являлся одним из основателей движения ХАМАС.
Атака ХАМАС на Израиль: последние новости
Ночью 9 октября авиация Израиля начала ракетные удары по сектору Газа, поскольку цель полностью "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".
Что важно понимать, ЦАХАЛ активно атакует не только здания командиров, но и дома абсолютно всех террористов.
Жители Сектора Газа говорят, что израильская армия больше не действует по упреждающему протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим.
Днем 9 октября солдаты ЦАХАЛ официально заявили, что они смогли восстановить контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
Однако есть информация о том, что на территории все еще находятся боевики ХАМАС - их пытаются найти и ликвидировать.
Впоследствии стало известно, что Израиль объявил тотальную блокаду Сектора Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал оставить этот регион без электричества, еды и топлива.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-