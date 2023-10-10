Терористи ХАМАС масовано обстріляли ракетами Ашкелон — відео
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Терористи ХАМАС масовано обстріляли ракетами Ашкелон — відео

Обстріл Ашкелона
Джерело:  The Times of Israel

10 жовтня о 17.00 бойовики ХАМАС здійснили масований обстріл міста Ашкелона у Ізраїлі. Вони назвали це помстою за обстріл ЦАХАЛом Гази.

Бойовики ХАМАС обстріляли Ашкелон

10 жовтня о 17.00 терористичне угруповання ХАМАС здійснило ракетний обстріл Ашкелону з території Гази.

Бойовики випустили більше 100 ракет по південному прибрежному місту.

Є поранені люди і пошкоджені будинки. Інформація уточнюється.

Раніше терористи зухвало пообіцяли “відплату” за масоване бомбардування Ізраїлем Гази.

В Ашкелоні та інших прилеглих населених пунктах звучать сирени.

Війна в Ізраїлі: що відомо

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Гази. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС. Згодом Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАСу.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

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