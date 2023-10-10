Террористы ХАМАС массированно обстреляли ракетами Ашкелон — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Террористы ХАМАС массированно обстреляли ракетами Ашкелон — видео

Обстрел Ашкелона
Читати українською
Источник:  The Times of Israel

10 октября в 17.00 боевики ХАМАС совершили массированный обстрел города Ашкелона в Израиле. Они назвали это местью за обстрел ЦАХАЛом Газы.

Боевики ХАМАС обстреляли Ашкелон

10 октября в 17.00 террористическая группировка ХАМАС произвела ракетный обстрел Ашкелона с территории Газы.

Боевики выпустили более 100 ракет по южному прибрежному городу.

Есть раненые люди и поврежденные дома. Информация уточняется.

Ранее террористы дерзко пообещали "возмездие" за бомбардировку Израилем Газы.

В Ашкелоне и других близлежащих населенных пунктах звучат сирены.

Война в Израиле: что известно

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Газы. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Впоследствии Израиль вернул под контроль все районы, но на территории могут быть еще боевики ХАМАСа.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в секторе Газа. Но командование израильской армии отмечает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ХАМАС пытается втянуть другие страны в войну — Силы обороны Израиля
ХАМАС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
За атакой ХАМАС на Израиль стоит Россия - Зеленский
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ХАМАС больше года готовил нападение на Израиль - Sky News
Боевики ХАМАС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.