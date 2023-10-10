Террористы ХАМАС массированно обстреляли ракетами Ашкелон — видео

10 октября в 17.00 боевики ХАМАС совершили массированный обстрел города Ашкелона в Израиле. Они назвали это местью за обстрел ЦАХАЛом Газы.
Боевики ХАМАС обстреляли Ашкелон
10 октября в 17.00 террористическая группировка ХАМАС произвела ракетный обстрел Ашкелона с территории Газы.
Боевики выпустили более 100 ракет по южному прибрежному городу.
Есть раненые люди и поврежденные дома. Информация уточняется.
Ранее террористы дерзко пообещали "возмездие" за бомбардировку Израилем Газы.
В Ашкелоне и других близлежащих населенных пунктах звучат сирены.
Война в Израиле: что известно
7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Газы. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Впоследствии Израиль вернул под контроль все районы, но на территории могут быть еще боевики ХАМАСа.
Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в секторе Газа. Но командование израильской армии отмечает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.
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