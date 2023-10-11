Оправдывают атаку ХАМАС. Россия и Беларусь не поддержали Израиль

Поддержки Израиля во время атаки ХАМАС от России и Беларуси не было. Эти страны оправдывают действия террористов.
Россия и Беларусь не поддерживают Израиль
В Израиле идет война с ХАМАС. В то же время, не все страны выразили поддержку Израилю в борьбе против боевиков, в частности, Россия и Беларусь молчат и оправдывают организацию.
Президент России Владимир Путин ни разу не говорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Однако в российских СМИ пишут, что "Израиль превратил Газу в концлагерь, это восстание узников в гетто".
Путин впервые заговорил о войне в ходе встречи с премьер-министром Ирака. Тогда он призвал решить палестинскую проблему путем создания суверенного палестинского государства. И сказал, что нынешние события – результат попыток Вашингтона разрешить конфликт, не учитывая интересы палестинцев.
Российский президент не осуждал ХАМАС и не выражал поддержки Израиля, хотя раньше настаивал на том, что является сторонником безопасности последнего.
Российские комментаторы высоко оценили военный потенциал ХАМАСа. Однако причиной такого изменения в политических и дипломатических предпочтениях России поддержка США Израиля и Украины.
На днях в России прошла акция в память о погибших в Израиле. Это не понравилось властям, поэтому они задержали гражданина, который был среди тех, кто пришел выразить соболезнования, и нес плакат против терроризма.
Ряд аккаунтов в телеграмме, а также блоггеры и пропагандисты выражали поддержку ХАМАСу.
Один из каналов опубликовал жесткое видео убийства израильских детей и написал рядом, что это "месть за убийства палестинских детей".
Заместитель председателя Совета безопасности России, экс-президент России Дмитрий Медведев обвинил США в том, что вместо того, чтобы разрешать палестино-израильский конфликт, они противопоставляют две "близкие нации" – Россию и Украину. Он обвинил Соединенные Штаты в "разжигании конфликтов на земле".
Представитель МИД России Мария Захарова не осуждала ХАМАС.
Российские СМИ сравнивали ситуацию в секторе Газа с концентрационными лагерями в нацистской Германии. На сайте одного из кремлевских медиа говорится:
Один из беларусских журналистов заявил, что "победа Палестины действительно также является победой Беларуси и России". Он призвал взорвать термоядерную бомбу над Израилем. Он убежден, что палестинцы демонстрируют оппозицию "фашистским действиям Израиля".
Ответ посольства России в Израиле
Посольство России в Израиле попросили ответить, почему Россия не поддерживает государство в войне и почему не осуждает ХАМАС.
Российская сторона четко выразила свою позицию – недопустимо совершать какое-либо насилие, причинять вред, убивать мирных жителей (с обеих сторон) или брать в заложники женщин и детей.
В сообщении российского МИД также ни словом не упоминается, какая сторона напала и убивала.
Они выразили "глубочайшие соболезнования в связи с трагическими событиями, повлекшими много жертв". В посольстве также выразили уверенность, что палестинское государство будет создано в пределах границ 1967 года с Восточным Иерусалимом как его столицей, которая будет находиться рядом с Израилем в мире и безопасности.
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