Поддержки Израиля во время атаки ХАМАС от России и Беларуси не было. Эти страны оправдывают действия террористов.

Россия и Беларусь не поддерживают Израиль

В Израиле идет война с ХАМАС. В то же время, не все страны выразили поддержку Израилю в борьбе против боевиков, в частности, Россия и Беларусь молчат и оправдывают организацию.

Президент России Владимир Путин ни разу не говорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Однако в российских СМИ пишут, что "Израиль превратил Газу в концлагерь, это восстание узников в гетто".

Путин впервые заговорил о войне в ходе встречи с премьер-министром Ирака. Тогда он призвал решить палестинскую проблему путем создания суверенного палестинского государства. И сказал, что нынешние события – результат попыток Вашингтона разрешить конфликт, не учитывая интересы палестинцев.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, многие согласятся со мной, яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались взять монополию на поиск решения проблемы и, к сожалению, не сделали этого. заботиться о том, чтобы найти компромисс, который бы воспринимали обе стороны, Поделиться

Российский президент не осуждал ХАМАС и не выражал поддержки Израиля, хотя раньше настаивал на том, что является сторонником безопасности последнего.

Российские комментаторы высоко оценили военный потенциал ХАМАСа. Однако причиной такого изменения в политических и дипломатических предпочтениях России поддержка США Израиля и Украины.

На днях в России прошла акция в память о погибших в Израиле. Это не понравилось властям, поэтому они задержали гражданина, который был среди тех, кто пришел выразить соболезнования, и нес плакат против терроризма.

Ряд аккаунтов в телеграмме, а также блоггеры и пропагандисты выражали поддержку ХАМАСу.

Один из каналов опубликовал жесткое видео убийства израильских детей и написал рядом, что это "месть за убийства палестинских детей".

Заместитель председателя Совета безопасности России, экс-президент России Дмитрий Медведев обвинил США в том, что вместо того, чтобы разрешать палестино-израильский конфликт, они противопоставляют две "близкие нации" – Россию и Украину. Он обвинил Соединенные Штаты в "разжигании конфликтов на земле".

Представитель МИД России Мария Захарова не осуждала ХАМАС.

Нужен "баланс" между сторонами и немедленное прекращение огня, отказ от насилия и воздержание. Поделиться

Российские СМИ сравнивали ситуацию в секторе Газа с концентрационными лагерями в нацистской Германии. На сайте одного из кремлевских медиа говорится:

Условия в Газе – это условия огромного концентрационного лагеря (заблокированного и полностью зависимого от Израиля), палестинцы не покинут Газу даже под угрозой ковровой бомбардировки. Поделиться

Один из беларусских журналистов заявил, что "победа Палестины действительно также является победой Беларуси и России". Он призвал взорвать термоядерную бомбу над Израилем. Он убежден, что палестинцы демонстрируют оппозицию "фашистским действиям Израиля".

Ответ посольства России в Израиле

Посольство России в Израиле попросили ответить, почему Россия не поддерживает государство в войне и почему не осуждает ХАМАС.

Российская сторона четко выразила свою позицию – недопустимо совершать какое-либо насилие, причинять вред, убивать мирных жителей (с обеих сторон) или брать в заложники женщин и детей.

Мы осуждаем любой акт терроризма против мирного населения, – отметили в посольстве страны, ведущей преступную войну против Украины. Поделиться

В сообщении российского МИД также ни словом не упоминается, какая сторона напала и убивала.

Они выразили "глубочайшие соболезнования в связи с трагическими событиями, повлекшими много жертв". В посольстве также выразили уверенность, что палестинское государство будет создано в пределах границ 1967 года с Восточным Иерусалимом как его столицей, которая будет находиться рядом с Израилем в мире и безопасности.